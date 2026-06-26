Eesti U-15 jalgpallurid osalevad esmakordselt toimuval MM-festivalil

FIFA U-15 MM-festival toimub 22.–31. oktoobrini Aserbaidžaanis. Tegemist on uue rahvusvahelise noorteturniiriga, mis kuulub FIFA ülemaailmsesse talentide arendamise programmi ning on mõeldud noorte mängijate ettevalmistamiseks tulevasteks suurvõistlusteks, vahendab jalgpall.ee.

Ürituse eripära seisneb festivaliformaadis – kõik meeskonnad osalevad turniiril algusest lõpuni ning saavad kuni viimase mängupäevani end erinevate vastaste vastu proovile panna. Kutse osalemiseks said kõik FIFA liikmesriigid ning võistlema asuvad noormehed, kes on sündinud 2011. või 2012. aastal.

Silmatorkav eripära on ka mänguformaadis. Tavapärase 11 vs. 11 ning täismõõtmetes väljakul peetava mängu asemel minnakse vastamisi maakeeli öeldes "poolel väljakul" ehk platsil, mille mõõtmed on 68 x 50 meetrit, ning kummastki võistkonnast on korraga väljakul kaheksa mängijat. Kasutatakse täismõõtmetes väravaid, kuid üks poolaeg kestab vaid 20 minutit.

Lisaks väljaku eripäradele on muudki reeglid kohendatud noormängijatele sobivamaks. Suluseisu arvestatakse ainult ründekolmandikul, vahetusi võib teha edasi-tagasi ning piiramatus koguses. Audivisete asemel pannakse pall mängu jalaga ning seda tuleb teha nelja sekundi jooksul.

Võistlus koosneb grupifaasist ja lõppturniirist. Esmalt läbivad kõik meeskonnad alagrupiturniiri, mille järel pääsevad kõik edasi järgmisse faasi. Lõppturniiril kasutatakse süsteemi, kus võitjad kohtuvad järgmistes voorudes teiste võitjatega ning kaotajad teiste kaotajatega. Nii tagatakse, et kõik koondised mängivad kogu turniiri vältel sarnase hulga kohtumisi, olenemata tulemustest.

Iga osalev võistkond peab turniiri jooksul vähemalt seitse kuni kümme kohtumist. Viigi korral selgitatakse võitja penaltiseerias ning lisaaega ei mängita.

FIFA sõnul on uue võistluse eesmärk toetada noorte talentide avastamist ja arengut, pakkudes kõikidele riikidele võimalust osaleda kõrgetasemelises rahvusvahelises konkurentsis juba U-15 vanuseklassis.