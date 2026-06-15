Caroline Hurricanes võitis 20-aastase vaheaja järel Stanley karika

Võitjate eest skoorisid Taylor Hall, Jackson Blake ja Nikolaj Ehlers, Hurricanesi väravasuul sai Brandon Bussi kirja 22 tõrjet.

Finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Hurricanesi kapten Jordan Staal, kes 37-aastaselt on vanim mängija, kes on selle tiitli võitnud. "Imeline! Milline, lahing, milline tunne," õhkas Staal. "Nii palju individuaalset pingutust, et see litter meie väravast eemal hoida. Olen nende meeste üle väga uhke!"

Hurricanesile on see teine Stanley karikas, esimese võitsid nad täpselt 20 aastat tagasi ehk 2006. aastal. Hurricanes oli play-off'is idakonverentsi esinumber ning nelja seeria peale saadi 16 võitu ja vaid kolm kaotust. Alates 1987. aastast, kui seeriaid mängitakse nelja võiduni, on vaid üks tiim play-off'is vähem mänge kaotanud – 1988. aastal sai Edmonton Oilers vaid kaks kaotust.