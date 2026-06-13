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Aasta saalijalgpalluriks nimetati taas Denis Vnukov

Jalgpall
Denis Vnukov
Denis Vnukov Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Saalijalgpallihooaja parimaks mängijaks valiti teist korda Eesti koondise ja Tallinna FC Bunker Partneri ründaja Denis Vnukov.

Koondist esindas Vnukov hooajal kõigis 12 mängus – nii sõprusturniiril Horvaatias, maavõistlusmängudes kui koduses saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringis, kirjutab jalgpall.ee. Mängude jooksul sahistas Vnukov vastaste võrke üheksal korral.

Klubijalgpalli mängib ründaja Tallinna FC Bunker Partneri ridades, keda esindas hooajal 14 põhiturniiri kohtumises ja viies kohamängus, kokku kirjutas Vnukov Meistriliigas enda nimele 30 tabamust. Meeskonnaga krooniti ta ka teist aastat järjest Eesti meistriks.

Aasta parima saalijalgpalluri nimetas Eesti saalijalgpallikoondise treeneritetiim. Nimetada võis kõiki Eesti kodakondsust omavaid meesjalgpallureid nende 2025/26 hooaja soorituste põhjal, võttes arvesse esitusi nii koondises kui ka klubijalgpalli tasandil.

Varasemad võitjad:

2025 – Raul Rebane
2024 – Denis Vnukov

Toimetaja: Anders Nõmm

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