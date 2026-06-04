Fenerbahce esimees mõisteti ebaseadusliku kihlvedude õhutamise eest vangi

Kohtuotsuse kohaselt mõisteti sama pikk vanglakaristus ka tema vennale Kenan Saranile. Süüdistuse järgi õhutasid vennad inimesi osalema ebaseaduslikes kihlvedudes reklaamide ja teiste vahendite kaudu.

Kohaliku meedia teatel eitas Saran kohtus kõiki talle esitatud süüdistusi.

Otsus tuli vaid mõni päev enne seda, kui Fenerbahce peab erakorralise kongressi, et valida klubile uus juht. Saran teatas juba varem, et astub ametist tagasi ega kandideeri uueks ametiajaks.

Türgi võimud on viimastel aastatel uurinud ulatuslikult ebaseaduslikke kihlvedusid ja võimalikku mängudega manipuleerimist riigi jalgpallis. Uurimise käigus on ametist kõrvaldatud kohtunikke ning kinni peetud mitmeid mängijaid, ametnikke ja kommentaatoreid.

Fenerbahce uueks presidendiks kandideerivad klubi endine juht Aziz Yildirim ja ärimees Hakan Safi. Istanbuli suurklubi loodab lõpetada 13 aastat kestnud Türgi meistritiitli põua.