X!

NFL-i parim kaitsemängija kolib vahetustehinguga läänerannikule võitma

Ameerika jalgpall
Myles Garrett
Myles Garrett Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL toimus esmaspäeval hiiglaslik vahetustehing, kui Cleveland Browns otsustas saata kahel korral liiga parimaks kaitsemängijaks valitud Myles Garretti saata Los Angeles Ramsi.

Cleveland valis Garretti 2017. aasta draft'i esimese valikuga, kuid suurepärase kaitseliinimehe aja jooksul on meeskond jõudnud play-off'i vaid kahel korral ja edasipääsu teise ringi saanud vaid korra. Need kaks hooaega on ühtlasi ainsad, kui Browns on teeninud rohkem võite kui kaotusi.

30-aastase Garretti näol on tegemist tõenäoliselt kõige väärtuslikuma mitte-mängujuhiga terves NFL-is. 2023. aastal valiti ta esmakordselt liiga parimaks kaitsemängijaks ning mullu teenis ta selle auhinna uuesti, kui võttis vastase mängujuhi (sack) maha 23 korda, mis tähistab uut rekordit. Oma üheksa hooaja jooksul on ta kogunud 125,5 sack'i, kõigi aegade edetabelis on ta juba 20. kohal ja võiks täitsa reaalselt sihikule võtta Bruce Smithi rekordi (200).

Clevelandi ebaedu viis meeskonna aga olukorrani, kus Garrett väljendas juba eelmise aasta veebruaris, et tahaks klubist lahkuda, viidates otseselt enda "soovile võita". Rahulolematus rahuldati toona rekordilise lepingupikendusega, aga aastaga midagi suurt ei muutunud ja Browns otsustaski nüüd võtta vastu pakkumise Los Angeles Ramsilt.

Rams saadab Clevelandile vastu kaitsetähe Jared Verse, tuleva draft'i esimese ringi valiku, järgmise draft'i teise ringi valiku ning 2029. aasta draft'i kolmanda ringi valiku. 2021. aastal Super Bowli võitnud Rams jõudis mullu poolfinaali ning on ehitanud üles suurepärase meeskonna suuresti just läbi agressiivsete vahetustehingute.

Esmaspäeval leidis aset veel üks suur vahetustehing, kui Philadelphia Eagles saatis püüdja A. J. Browni New England Patriotsi. 28-aastane Brown võitis Eaglesi esipüüdjana 2025. aastal Super Bowli ning läheb nüüd palle püüdma New Englandisse, kes jõudis mullu finaalmängu, aga pidi seal Seattle Seahawksi paremust tunnistama.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib vahetustehinguga läänerannikule võitma

11:11

Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist Uuendatud

10:33

Iniesta alustab treenerikarjääri Ühendemiraatide esiliigas

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:04

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Hein: Werder väga tahtis mind ja rohkem polnud vaja

01.06

ETV spordisaade, 1. juuni

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

01.06

Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallinoored pääsesid poolfinaali

01.06

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

01.06

EstAmil võidutsesid Raumolin ja Sikk

01.06

Suri sõudekorüfee Jaan Tults

01.06

Kiskonen lõpetas Jaapanis 20 parema seas, võit Taaramäe klubikaaslasele

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Teenekas Mehhiko väravavaht sõidab oma kuuendale MM-ile

01.06

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

01.06

Böckler vahetas Poolas klubi

01.06

Kevin Saar sai MM-etapil ühe võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo