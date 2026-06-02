NFL-i parim kaitsemängija kolib vahetustehinguga läänerannikule võitma

Cleveland valis Garretti 2017. aasta draft'i esimese valikuga, kuid suurepärase kaitseliinimehe aja jooksul on meeskond jõudnud play-off'i vaid kahel korral ja edasipääsu teise ringi saanud vaid korra. Need kaks hooaega on ühtlasi ainsad, kui Browns on teeninud rohkem võite kui kaotusi.

30-aastase Garretti näol on tegemist tõenäoliselt kõige väärtuslikuma mitte-mängujuhiga terves NFL-is. 2023. aastal valiti ta esmakordselt liiga parimaks kaitsemängijaks ning mullu teenis ta selle auhinna uuesti, kui võttis vastase mängujuhi (sack) maha 23 korda, mis tähistab uut rekordit. Oma üheksa hooaja jooksul on ta kogunud 125,5 sack'i, kõigi aegade edetabelis on ta juba 20. kohal ja võiks täitsa reaalselt sihikule võtta Bruce Smithi rekordi (200).

Clevelandi ebaedu viis meeskonna aga olukorrani, kus Garrett väljendas juba eelmise aasta veebruaris, et tahaks klubist lahkuda, viidates otseselt enda "soovile võita". Rahulolematus rahuldati toona rekordilise lepingupikendusega, aga aastaga midagi suurt ei muutunud ja Browns otsustaski nüüd võtta vastu pakkumise Los Angeles Ramsilt.

Rams saadab Clevelandile vastu kaitsetähe Jared Verse, tuleva draft'i esimese ringi valiku, järgmise draft'i teise ringi valiku ning 2029. aasta draft'i kolmanda ringi valiku. 2021. aastal Super Bowli võitnud Rams jõudis mullu poolfinaali ning on ehitanud üles suurepärase meeskonna suuresti just läbi agressiivsete vahetustehingute.

Esmaspäeval leidis aset veel üks suur vahetustehing, kui Philadelphia Eagles saatis püüdja A. J. Browni New England Patriotsi. 28-aastane Brown võitis Eaglesi esipüüdjana 2025. aastal Super Bowli ning läheb nüüd palle püüdma New Englandisse, kes jõudis mullu finaalmängu, aga pidi seal Seattle Seahawksi paremust tunnistama.