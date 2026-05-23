Trevor Hindi võistkond jäi karikafinaalis kaotajaks
Trevor Hindi võistkond Wolfsburg kaotas Saksamaa U-19 karikafinaalis Stuttgardile 0:3. Stuttgart skooris 22., 30. ja 87. minutil.
Hint ise pole pärast märtsikuud võistlusväljakutel käinud ega kuulunud ka sel korral Wolfsburgi koosseisu. Karika veerandfinaalis oli ta sekkunud vahetusest 82. minutil ja poolfinaalis lisaaja alguses, vahendab Soccernet.ee.
Saksamaa U-19 kõrgliigas võitis Wolfsburg selle hooaja põhiturniiril kindlalt oma kuueliikmelise alagrupi, kuid kaotas seejärel kaheksandikfinaalis teise alagrupi neljandale tiimile Paderbornile 1:5.
