Naiste jalgpallikoondise esiväravavaht pikendas välisklubiga lepingut

Naiste jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti – Bulgaaria Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti naiste jalgpallikoondise esiväravavaht Katarina Elisabeth Käpa jätkab Poola esiliigaklubi Konini Medyki ridades ka järgmisel ehk 2026/27 hooajal.

FC Elva kasvandik Käpa sõlmis karjääri esimese välislepingu mullu suvel, siirdudes FC Florast praeguse koduklubi Medyki ridadesse, kirjutab Soccernet.ee. Medyki tänavune hooaeg ei ole veel lõppenud - kolm vooru enne lõppu ollakse Poola esiliigas kolmandal kohal, kaotades liidrile 16 ja teisele kohale kaheksa punktiga.

Käpa on Eesti naiste A-koondises mänginud 14 kohtumist. Ta tegi deübüdi 2. detsembril 2024. aastal maavõistluses Kosovo vastu.

"Tahan kõvasti tööd teha, võistkonnaga areneda ja nautida iga hetke nii väljakul kui ka väljaspool seda. Aitäh usalduse eest ja kohtume järgmisel hooajal!" lausus 20-aastane Käpa Medyki sotsiaalmeedia vahendusel.

Toimetaja: Anders Nõmm

