Pärtelpoeg stardib Supermoto MM-etapil Sardiinias

Aksel Pärtelpoeg Autor/allikas: Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon
Tuleval nädalavahetusel jätkuvad Supermoto maailmameistrivõistlused Sardiinias peetava hooaja teise etapiga, kus stardib ka Eesti sõitja Aksel Pärtelpoeg. Pärtelpoeg võistleb kuninglikus S1GP masinaklassis meeskonna Äksi39Team värvides.

Võistlusnädalavahetus algab reedel vabatreeningutega, kus sõitjad saavad rajaga tutvuda ning seadistusi testida, kirjutab msport.ee.

Laupäeval peetakse kvalifikatsioonisõidud ning toimub nädalavahetuse esimene võidusõit. Pühapäeval on kavas veel kaks otsustavat sõitu, mille tulemused määravad etapivõitja ning jagatavad MM-punktid.

Sardiinia etapp toob kokku maailma parimad supermoto sõitjad ning pakub publikule kiireid ja pingelisi heitlusi nii asfaldil kui ka pinnasesektsioonidel. Eesti motosõprade tähelepanu on suunatud eelkõige Pärtelpoja esitustele tugevas rahvusvahelises konkurentsis.

Toimetaja: Anders Nõmm

