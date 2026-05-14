Pärtelpoeg stardib Supermoto MM-etapil Sardiinias

Võistlusnädalavahetus algab reedel vabatreeningutega, kus sõitjad saavad rajaga tutvuda ning seadistusi testida, kirjutab msport.ee.

Laupäeval peetakse kvalifikatsioonisõidud ning toimub nädalavahetuse esimene võidusõit. Pühapäeval on kavas veel kaks otsustavat sõitu, mille tulemused määravad etapivõitja ning jagatavad MM-punktid.

Sardiinia etapp toob kokku maailma parimad supermoto sõitjad ning pakub publikule kiireid ja pingelisi heitlusi nii asfaldil kui ka pinnasesektsioonidel. Eesti motosõprade tähelepanu on suunatud eelkõige Pärtelpoja esitustele tugevas rahvusvahelises konkurentsis.