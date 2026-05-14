PSG tuli viiendat aastat järjest Prantsusmaa meistriks

PSG sai kolmapäeval toimunud 33. vooru kohtumises võõrsil 2:0 jagu lähimast jälitajast Lens'ist. Hvitša Kvaratshelia viis külalised 29. minutil juhtima ja lõppseisu vormistas teise poolaja kolmandal üleminutil 18-aastane Ibrahim Mbaye.

Luis Enrique juhendatav meeskond võitis käimasoleval hooajal juba neljanda tiitli. Augustis kergitati UEFA superkarikat, detsembris võideti FIFA mandritevaheline karikas ja jaanuaris lisati auhinnakappi Prantsusmaa superkarika tiitel.

PSG-l on võimalus teenida ka viies tiitel, kui 30. mail kohtutakse Meistrite liiga finaalis Londoni Arsenaliga. Lens võib samuti hooaja trofeevõiduga lõpetada, sest neid ootab 22. mail ees Prantsusmaa karikavõistluste finaal, kus minnakse vastamisi Nice'iga.