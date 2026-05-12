Barkov saab Soome koondisele appi minna
Soome jäähokikoondise peatreener Antti Pennanen avalikustas Šveitsis toimuvale MM-ile sõitva koosseisu.
Mõned kuud tagasi toimunud taliolümpial Soome koondise pronksmedalile tüürinud Pennanen nimetas MM-iks koosseisu kolm väravavahti, kaheksa kaitsjat ja 14 ründajat. 25 mängijast 11 teenib leiba NHL-is ja neist kõige nimekam on kogu senise hooaja tõsise põlvevigastuse tõttu vahele jätnud Aleksander Barkov.
"Meil on kogenud meeskond, kes on valmis suuri asju saavutama. Meil on palju mitmekülgseid ja koondisele väga pühendunud mängijaid," iseloomustas Pennanen oma valikut. "Oleme viimastel nädalatel laagris mänginud heal tasemel ja meeskonnana arenenud. Pidime päris mitu rasket valikut langetama. Paljud mängijad jäid koondisest välja, aga suur tänu neile, et nad tulid laagrisse appi," lisas ta.
Iga MM-il osalev koondis peab neljapäevaks nimetama koosseisu vähemalt 15 väljakumängijat ja kaks väravavahti. MM-i jooksul on võimalik koosseisu uusi mängijaid lisada kuni saavutatakse koondise maksimaalne suurus ehk 25 mängijat.
"Jälgime jooksvalt, mis NHL-is toimub. Pärast [Stanley karikavõistluste] teist vooru võivad koondisega liituda veel mõned üksikud mängijad," märkis koondise taustajõud Jere Lehtinen.
Soome kuulub MM-il ühte alagruppi koos tiitlikaitsja USA, võõrustaja ja mulluse hõbemedalisti Šveitsi, Saksamaa, Läti, Austria, Ungari ja Suurbritanniaga. Esimeses kohtumises minnakse sel reedel vastamisi Saksamaaga. Möödunud aastal jõudis Soome MM-il veerandfinaali, kus oli sunnitud tunnistama USA 5:2 paremust.
Soome jäähokikoondise koosseis MM-il:
Väravavahid
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
31 Annunen Justus, Nashville Predators, NHL
70 Korpisalo Joonas, Boston Bruins, NHL
Kaitsjad
3 Määttä Olli, Calgary Flames, NHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NL
10 Jokiharju Henri, Boston Bruins, NHL
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL
33 Matinpalo Nikolas, Ottawa Senators, NHL
41 Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
55 Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL
58 Vaakanainen Urho, New York Rangers, NHL
Ründajad
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NL
15 Lundell Anton, Florida Panthers, NHL
16 Barkov Aleksander, Florida Panthers, NHL
19 Merelä Waltteri, SC Bern, NL
21 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
23 Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
24 Björninen Hannes, SCL Tigers, NL
27 Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
34 Räty Aatu, Vancouver Canucks, NHL
37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NL
80 Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NL
86 Teräväinen Teuvo, Chicago Blackhawks, NHL
92 Hämeenaho Lenni, New Jersey Devils, NHL
Toimetaja: Henrik Laever