Barkov saab Soome koondisele appi minna

Mõned kuud tagasi toimunud taliolümpial Soome koondise pronksmedalile tüürinud Pennanen nimetas MM-iks koosseisu kolm väravavahti, kaheksa kaitsjat ja 14 ründajat. 25 mängijast 11 teenib leiba NHL-is ja neist kõige nimekam on kogu senise hooaja tõsise põlvevigastuse tõttu vahele jätnud Aleksander Barkov.

"Meil on kogenud meeskond, kes on valmis suuri asju saavutama. Meil on palju mitmekülgseid ja koondisele väga pühendunud mängijaid," iseloomustas Pennanen oma valikut. "Oleme viimastel nädalatel laagris mänginud heal tasemel ja meeskonnana arenenud. Pidime päris mitu rasket valikut langetama. Paljud mängijad jäid koondisest välja, aga suur tänu neile, et nad tulid laagrisse appi," lisas ta.

Iga MM-il osalev koondis peab neljapäevaks nimetama koosseisu vähemalt 15 väljakumängijat ja kaks väravavahti. MM-i jooksul on võimalik koosseisu uusi mängijaid lisada kuni saavutatakse koondise maksimaalne suurus ehk 25 mängijat.

"Jälgime jooksvalt, mis NHL-is toimub. Pärast [Stanley karikavõistluste] teist vooru võivad koondisega liituda veel mõned üksikud mängijad," märkis koondise taustajõud Jere Lehtinen.

Soome kuulub MM-il ühte alagruppi koos tiitlikaitsja USA, võõrustaja ja mulluse hõbemedalisti Šveitsi, Saksamaa, Läti, Austria, Ungari ja Suurbritanniaga. Esimeses kohtumises minnakse sel reedel vastamisi Saksamaaga. Möödunud aastal jõudis Soome MM-il veerandfinaali, kus oli sunnitud tunnistama USA 5:2 paremust.

Soome jäähokikoondise koosseis MM-il:

Väravavahid

29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL

31 Annunen Justus, Nashville Predators, NHL

70 Korpisalo Joonas, Boston Bruins, NHL

Kaitsjad

3 Määttä Olli, Calgary Flames, NHL

4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NL

10 Jokiharju Henri, Boston Bruins, NHL

18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL

33 Matinpalo Nikolas, Ottawa Senators, NHL

41 Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL

55 Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL

58 Vaakanainen Urho, New York Rangers, NHL

Ründajad

13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NL

15 Lundell Anton, Florida Panthers, NHL

16 Barkov Aleksander, Florida Panthers, NHL

19 Merelä Waltteri, SC Bern, NL

21 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL

23 Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna

24 Björninen Hannes, SCL Tigers, NL

27 Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL

34 Räty Aatu, Vancouver Canucks, NHL

37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu

65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NL

80 Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NL

86 Teräväinen Teuvo, Chicago Blackhawks, NHL

92 Hämeenaho Lenni, New Jersey Devils, NHL