X!

Barkov saab Soome koondisele appi minna

Jäähoki MM
Aleksander Barkov Soome koondise särgis (nr 16).
Aleksander Barkov Soome koondise särgis (nr 16). Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki MM

Soome jäähokikoondise peatreener Antti Pennanen avalikustas Šveitsis toimuvale MM-ile sõitva koosseisu.

Mõned kuud tagasi toimunud taliolümpial Soome koondise pronksmedalile tüürinud Pennanen nimetas MM-iks koosseisu kolm väravavahti, kaheksa kaitsjat ja 14 ründajat. 25 mängijast 11 teenib leiba NHL-is ja neist kõige nimekam on kogu senise hooaja tõsise põlvevigastuse tõttu vahele jätnud Aleksander Barkov.

"Meil on kogenud meeskond, kes on valmis suuri asju saavutama. Meil on palju mitmekülgseid ja koondisele väga pühendunud mängijaid," iseloomustas Pennanen oma valikut. "Oleme viimastel nädalatel laagris mänginud heal tasemel ja meeskonnana arenenud. Pidime päris mitu rasket valikut langetama. Paljud mängijad jäid koondisest välja, aga suur tänu neile, et nad tulid laagrisse appi," lisas ta.

Iga MM-il osalev koondis peab neljapäevaks nimetama koosseisu vähemalt 15 väljakumängijat ja kaks väravavahti. MM-i jooksul on võimalik koosseisu uusi mängijaid lisada kuni saavutatakse koondise maksimaalne suurus ehk 25 mängijat.

"Jälgime jooksvalt, mis NHL-is toimub. Pärast [Stanley karikavõistluste] teist vooru võivad koondisega liituda veel mõned üksikud mängijad," märkis koondise taustajõud Jere Lehtinen.

Soome kuulub MM-il ühte alagruppi koos tiitlikaitsja USA, võõrustaja ja mulluse hõbemedalisti Šveitsi, Saksamaa, Läti, Austria, Ungari ja Suurbritanniaga. Esimeses kohtumises minnakse sel reedel vastamisi Saksamaaga. Möödunud aastal jõudis Soome MM-il veerandfinaali, kus oli sunnitud tunnistama USA 5:2 paremust.

Soome jäähokikoondise koosseis MM-il:

Väravavahid
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
31 Annunen Justus, Nashville Predators, NHL
70 Korpisalo Joonas, Boston Bruins, NHL

Kaitsjad
3 Määttä Olli, Calgary Flames, NHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NL
10 Jokiharju Henri, Boston Bruins, NHL
18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL
33 Matinpalo Nikolas, Ottawa Senators, NHL
41 Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL
55 Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL
58 Vaakanainen Urho, New York Rangers, NHL

Ründajad
13 Puljujärvi Jesse, Gèneve Servette HC, NL
15 Lundell Anton, Florida Panthers, NHL
16 Barkov Aleksander, Florida Panthers, NHL
19 Merelä Waltteri, SC Bern, NL
21 Puistola Patrik, Örebro HK, SHL
23 Päivärinta Sami, HPK Hämeenlinna
24 Björninen Hannes, SCL Tigers, NL
27 Kuokkanen Janne, Malmö Redhawks, SHL
34 Räty Aatu, Vancouver Canucks, NHL
37 Erholtz Eemil, Kärpät Oulu
65 Manninen Sakari, Gèneve Servette HC, NL
80 Mäenalanen Saku, SCL Tigers, NL
86 Teräväinen Teuvo, Chicago Blackhawks, NHL
92 Hämeenaho Lenni, New Jersey Devils, NHL

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

18:45

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

18:14

Barkov saab Soome koondisele appi minna

14:30

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

11.05

Canadiens teenis teist mängu järjest Sabresi üle suure võidu

09.05

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

09.05

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

09.05

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09.05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

07.05

Eesti hokikoondise taustajõud edu põhjustest: hea meeskonnahing ja professionaalsus

07.05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Colorado Avalanche jätkab Stanley karikasarjas eksimatult

sport.err.ee värsked uudised

19:17

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

17:46

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus

17:10

Teder tegi finaalseeria avamängus vägeva kaksikduubli

16:47

Flick sidus lähituleviku Barcelonaga

16:17

Saar jätkab MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal

15:36

Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

15:11

Eesti laskesuusakoondis alustas Otepääl suvist ettevalmistust

14:46

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

14:06

Minu Sportlane platvorm avas 19 uut projekti

13:33

Johannes Thingnes Bö avab kodulinnas veinilokaali

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12:20

KUULA | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

10:33

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo