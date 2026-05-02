Buffalo Sabres jõudis üle aastate Stanley karika teise ringi

Buffalo Sabres Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Buffalo Sabres alistas jäähoki Stanley karikavõistluste avaringis võõrsil Boston Bruinsi 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) ja võitis seeria neli-kaks.

Alex Tuch ja Mattias Samuelsson viisid Buffalo avakolmandikul kahe väravaga juhtima, aga David Pastrnak vähendas teisel perioodi vahe minimaalseks.

Viimasel perioodil vormistas Buffalo siiski mängu- ja seeriavõidu. Esmalt viskas Zach Benson kolmanda värava ja Josh Norris 3.20 enne lõppu tühja väravasse ka neljanda.

Tegemist on esimese korraga pärast 2007. aastat, kui Buffalo pääseb Stanley karikavõistlustel nii kaugele. Tänavune hooaeg on neil hästi kulgenud, sest põhiturniiril võideti Atlandi ookeani divisjon.

Koha järgmises ringis tagas ka Vegas Golden Knights. Võõrsil alistati Utah Mammoth 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) ja võideti seeria samuti neli-kaks. Mitch Marner panustas võitjate esitusse kahe värava ja ühe tulemusliku sööduga.

Tampa Bay Lightning oli võõrsil lisaajal üle Montreal Canadiensist 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) ja see tähendab, et see seeria vajab ka seitsmendat mängu. Tabamuseni jõudis Gage Goncalves, Andrei Vassilevski tõrjus väravas kõik 30 pealeviset.

Toimetaja: Siim Boikov

Buffalo Sabres jõudis üle aastate Stanley karika teise ringi

