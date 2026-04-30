Kubassova lõi finaalis värava ja krooniti Ungari karikavõitjaks

Vlada Kubassova Ferencvarose särgis. Autor/allikas: FTC Nöi Labdarugas/Facebook
Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Vlada Kubassova lõi Ungari karikavõistluste finaalis värava, aidates Ferencvarose 3:0 võiduni Honvedi üle.

Ferencvarose algkoosseisu kuulunud ja täismängu kirja saanud Kubassova vormistas 58. minutil lõppseisu. Tegu oli Kubassova jaoks karikahooaja esimese väravaga, kirjutab Soccernet.ee.

Kubassova on Ferencvarosega kroonitud kahekordseks Ungari meistriks (2024 ja 2025) ning nüüd esmakordselt ka karikavõitjaks (2026). Ferencvaros võitis ajavahemikus 2015-2021 Ungari karika kuus korda järjest (2020. aastal koroonaviiruse tõttu karikavõitjat ei selgitatud), kuid neljal järgmisel aastal jäädi sellest ilma.

Ferencvaros jahib ka Ungari meistritiitlit. Praegu ollakse koduliigas esikohal, edestades Puskas Akademiat kahe ja MTK naiskonda viie punktiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:59

Kubassova lõi finaalis värava ja krooniti Ungari karikavõitjaks

00:06

Atletico ja Arsenal tüürisid poolfinaali avapartii viiki

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

29.04

Sporting alistas penaltiseerias tiitlikaitsja Flora ja jõudis poolfinaali

29.04

Ajalooline väravatesadu andis PSG-le Meistrite liiga poolfinaalis napi edu

28.04

Igonen tassis ja Tõugjas hoidis meistrit pikalt kuival, aga kahe peale saadi üks punkt

28.04

Manchester United astus sammu Meistrite liiga suunas

27.04

Paide Linnameeskond loobub senisest peatreenerist, asemele tuleb Tarmo Kink

27.04

Tõsise põlvevigastuse saanud hollandlane ei saa MM-il koondist aidata

26.04

Täiskasvanud kipuvad unustama enda vastutust noortespordis

sport.err.ee uudised

10:59

Kubassova lõi finaalis värava ja krooniti Ungari karikavõitjaks

10:22

Real kaotas Tavarese, aga alustas Euroliiga veerandfinaali napi võiduga

09:58

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

09:47

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaar peab MM-i viimase alagrupimängu võitma

09:14

Kõik viis murdepalli tõrjunud Lajal jõudis Hiinas veerandfinaali

08:04

Reaves naasis platsile, aga Rockets võitis teise mängu järjest

00:06

Atletico ja Arsenal tüürisid poolfinaali avapartii viiki

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse Uuendatud

29.04

Legendaarsest Eesti laskjast ilmus raamat

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

ETV spordisaade, 29. aprill

29.04

Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

29.04

Sinner jõuab stabiilsuse toel harvanähtavate saavutusteni

29.04

Andrei Ojamets jätkab Tartu Bigbanki peatreenerina

29.04

Tallinnas hakatakse selgitama Eesti paremaid bowling'u mängijaid

29.04

Sikk tuli triatlonist duatloniks muutunud karikaetapil 25. kohale

29.04

Neel alustas Floridas kindla võiduga

29.04

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

loetumad

29.04

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

29.04

Laskesuusatamise valitsev maailmameister ei pääsenud Norra koondisesse

29.04

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse Uuendatud

29.04

Eesti jäähokikoondis viskas avamängus Hispaania võrku 12 litrit Uuendatud

29.04

Jalgpalli tekib kaks uut punase kaardi väärilist olukorda

29.04

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

29.04

Austria lipu alla kolinud Potapova tegi ajalugu

09:58

Eesti jäähokikoondis viskas MM-i teises mängus viis väravat Uuendatud

29.04

Snuukri MM-il langes tiitlikaitsja välja

29.04

Jaan Ehlvest tuli koos USA-ga veteranide võistkondlikuks maailmameistriks

