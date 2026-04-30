Kubassova lõi finaalis värava ja krooniti Ungari karikavõitjaks

Ferencvarose algkoosseisu kuulunud ja täismängu kirja saanud Kubassova vormistas 58. minutil lõppseisu. Tegu oli Kubassova jaoks karikahooaja esimese väravaga, kirjutab Soccernet.ee.

Kubassova on Ferencvarosega kroonitud kahekordseks Ungari meistriks (2024 ja 2025) ning nüüd esmakordselt ka karikavõitjaks (2026). Ferencvaros võitis ajavahemikus 2015-2021 Ungari karika kuus korda järjest (2020. aastal koroonaviiruse tõttu karikavõitjat ei selgitatud), kuid neljal järgmisel aastal jäädi sellest ilma.

Ferencvaros jahib ka Ungari meistritiitlit. Praegu ollakse koduliigas esikohal, edestades Puskas Akademiat kahe ja MTK naiskonda viie punktiga.