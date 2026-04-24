Eesti jäähokikoondis pidi kontrollmängus Lõuna-Korea paremust tunnistama

Eesti meeste jäähokikoondis Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Eesti meeste jäähokikoondis kohtus maailmameistrivõistluste eelses kontrollmängus neljapäeval Lõuna-Koreaga, lisaajal tuli tunnistada vastase 3:2 paremust.

Aasias treeninglaagris viibiv ja Hiinas toimuvaks esimese divisjoni MM-turniiriks valmistuv Eesti jäähokikoondis pidas esimese kahest kontrollmängust Lõuna-Koreaga. Kahe kolmandiku järel juhiti David Timofejevi väravatest 2:1, aga Korea viigistas viimasel kolmandikul ja võitis lõpuks lisaajal 3:2.

Peatreener Petri Skriko arvates mängiti paremini kui eelmisel nädalavahetusel Leeduga, kellele kaotati 0:4 ja 1:3. "Mängisime meeskonnana, ei teinud kesktsoonis litrikaotusi ja valesööte. Väga hästi saime hakkama ka vastase mängijate survestamisel," sõnas soomlane.

"Korea mängib palju litriga, nad on kiired ja võistkond on hästi liikuv. Leedu mängis sirgjoonelisemalt ja füüsilisemalt. Korea stiil sobib meile paremini."

Laupäeval kohtub Eesti koondis veel korra Koreaga ning peatreeneri sõnul ruumi parandusteks leidub. "Kaotasime oma poolel vahetevahel ikka vastased ära. Rünnakul ei saanud piisavalt pealeviskeid väravale ja puudusid mängijad, kes läheksid värava ette liiklust tekitama," sõnas ta.

Eesti alustab turniiri 29. aprillil, kui vastamisi minnakse Hispaaniaga. Mängudele saab kaasa elada ERR-i ülekannete vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jäähokiuudised

08:05

Eesti jäähokikoondis pidi kontrollmängus Lõuna-Korea paremust tunnistama

23.04

Selgus Eesti U-18 hokikoondise koosseis koduseks MM-iks

23.04

Teisel lisaajal võidu võtnud Stars asus seeriat juhtima

22.04

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

21.04

Noorte jäähokikoondis peab enne MM-i kaks kontrollmängu

21.04

Hurricanes alistas teisel lisaajal Senatorsi, Oilers sai Ducksi üle võidu

20.04

Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu

19.04

Eesti jäähokikoondis jäi kahes kontrollmängus Leedule alla

19.04

Idakonverentsi parima jaoks algas Stanley Cup edukalt

18.04

Rooba koduklubi võitis poolfinaalseerias teise mängu

17.04

Noor Eesti hokikoondis valmistub MM-turniiriks

17.04

Savoie kübaratrikk andis Oilersile play-off'iks eelise

16.04

Eesti hokikoondis peab MM-turniiril hakkama saama ilma Robert Roobata

16.04

Stars jätkas võiduseeriat, Vegas võitis Vaikse ookeani divisjoni

15.04

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

