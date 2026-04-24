Eesti jäähokikoondis pidi kontrollmängus Lõuna-Korea paremust tunnistama

Aasias treeninglaagris viibiv ja Hiinas toimuvaks esimese divisjoni MM-turniiriks valmistuv Eesti jäähokikoondis pidas esimese kahest kontrollmängust Lõuna-Koreaga. Kahe kolmandiku järel juhiti David Timofejevi väravatest 2:1, aga Korea viigistas viimasel kolmandikul ja võitis lõpuks lisaajal 3:2.

Peatreener Petri Skriko arvates mängiti paremini kui eelmisel nädalavahetusel Leeduga, kellele kaotati 0:4 ja 1:3. "Mängisime meeskonnana, ei teinud kesktsoonis litrikaotusi ja valesööte. Väga hästi saime hakkama ka vastase mängijate survestamisel," sõnas soomlane.

"Korea mängib palju litriga, nad on kiired ja võistkond on hästi liikuv. Leedu mängis sirgjoonelisemalt ja füüsilisemalt. Korea stiil sobib meile paremini."

Laupäeval kohtub Eesti koondis veel korra Koreaga ning peatreeneri sõnul ruumi parandusteks leidub. "Kaotasime oma poolel vahetevahel ikka vastased ära. Rünnakul ei saanud piisavalt pealeviskeid väravale ja puudusid mängijad, kes läheksid värava ette liiklust tekitama," sõnas ta.

Eesti alustab turniiri 29. aprillil, kui vastamisi minnakse Hispaaniaga. Mängudele saab kaasa elada ERR-i ülekannete vahendusel.