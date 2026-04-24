Poola võõrustab 2028. aastal kergejõustiku EM-i

Euroopa kergejõustikuliit teatas reedel, et on andnud 2028. aasta kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste võõrustamisõiguse Poolale, kes saab esmakordselt tiitlivõistlust korraldada.

Poola on võõrustanud varasemalt U-23 vanuseklassi EM-i, sise-EM-i ning võistkondlikke Euroopa meistrivõistlusi, aga saab 2028. aasta juunis, vaid kuu enne Los Angelese olümpiamänge korraldada Chorzowis esmakordselt täiskasvanute individuaalseid tiitlivõistlusi. Alates 2022. aastast on iga-aastaselt Sileesia staadionil peetud ka Teemantliiga etapp.

"Sileesia on stabiilselt tõestanud oma võimet maailmatasemel võistlusi korraldada," ütles Euroopa kergejõustikuliidu president Dobromir Karamarinov. "See on neljas kord, kui EM toimub olümpiamängudega samal ajal ja ei ole liialdus öelda, et Sileesia EM annab meile eelvaate. Kaheksa võistlejat, kes tulid 2024. aastal Roomas Euroopa meistriks, võitsid vaid mõni nädal hiljem Pariisi olümpial kuldmedali."

"Poola pole kunagi varem kergejõustiku tiitlivõistlusi korraldanud, see teeb Euroopa kergejõustikuliidu otsuse ajalooliseks," sõnas Poola kergejõustikuliidu president Sebastian Chmara.

Tänavu võõrustab Euroopa meistrivõistlusi Birmingham, tiitlivõistlused toimuvad 10.-16. augustini.