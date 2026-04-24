Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

Juhtima asuti veerandtunnise mängu järel vastaste tõhusa abi toel, sest AIK-i äärekaitsja Stanley Wilson suunas paremalt tulnud tsenderduse oma võrku. Avapoolajale antud viiest lisaminutist viimasel tuli paraku ka Igonenil pall selja tagant võtta, sest Johan Hove madal ja terav löök lipsas tema jalge vahelt väravasse, vahendab Soccernet.ee.

Eesti koondise väravavaht hiilgas aga 72. minutil, kui tuli hästi vastu läbimurdel olnud AIK-i 17-aastasele ründajale Kevin Fillingile ja püüdis tema löögi. Degerforsi õhtu muutis suurepäraseks külaliste kaitsjate eksimus 85. minutil, mis tipnes kahe vahetusmehe suurepärase koostööga. Dijan Vukojevic näppas pall ja söötis keskele Arman Taranisele, kes tõi kodumeeskonnale 2:1 võidu.

Neljast mängust kaks võitu ja kaks kaotust kirja saanud Degerfors on tabelis seitsmendal real, AIK neist vaid ühe punkti ja koha võrra kõrgemal. Igonen on seisnud Degerforsi väravas algusest lõpuni kõigis neljas voorus.