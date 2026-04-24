Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Degerfors IF
Jalgpalli Rootsi kõrgliiga neljandas voorus sai Eesti väravavahi Matvei Igoneni tööandja Degerfors magusa võidu, kui külla sõitnud Stockholmi AIK alistati hilisest väravast 2:1.

Juhtima asuti veerandtunnise mängu järel vastaste tõhusa abi toel, sest AIK-i äärekaitsja Stanley Wilson suunas paremalt tulnud tsenderduse oma võrku. Avapoolajale antud viiest lisaminutist viimasel tuli paraku ka Igonenil pall selja tagant võtta, sest Johan Hove madal ja terav löök lipsas tema jalge vahelt väravasse, vahendab Soccernet.ee.

Eesti koondise väravavaht hiilgas aga 72. minutil, kui tuli hästi vastu läbimurdel olnud AIK-i 17-aastasele ründajale Kevin Fillingile ja püüdis tema löögi. Degerforsi õhtu muutis suurepäraseks külaliste kaitsjate eksimus 85. minutil, mis tipnes kahe vahetusmehe suurepärase koostööga. Dijan Vukojevic näppas pall ja söötis keskele Arman Taranisele, kes tõi kodumeeskonnale 2:1 võidu.

Neljast mängust kaks võitu ja kaks kaotust kirja saanud Degerfors on tabelis seitsmendal real, AIK neist vaid ühe punkti ja koha võrra kõrgemal. Igonen on seisnud Degerforsi väravas algusest lõpuni kõigis neljas voorus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

