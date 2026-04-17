Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

Eesti jalgpallur Karol Metsal oli värvikas õhtu ja tema koduklubi St. Pauli viigistas Saksamaa kõrgliiga 30. voorus kodus Kölniga 1:1.

Pärast väravateta avapoolaega teenis St. Pauli teise poolaja keskel nurgalöögi ja Hauke Wahli tsenderduse lõi Mets peaga väravasse. Tegemist oli tema esimese tabamusega St. Pauli särgis ja ühtlasi esimese väravaga Bundesligas.

Täit rõõmu Mets aga sellest õhtust tunda ei saanud, sest mängu lõpus tegi ta vastaste Jakub Kaminski vastu vea, mille VAR karistas ära 11 meetri karistuslöögiga. Külaliste penalti realiseeris 86. minutil Luca Waldschmidt.

St. Pauli on sel hooajal kogunud 30 mänguga 26 punkti ja jätkab liigatabelis 18 meeskonna seas 16. positsioonil, mis tähendaks üleminekumängudele siirdumist. 15. kohal oleval Bremeni Werderil on paar punkti enam ja laupäeval võõrustatakse 30. vooru mängus Hamburgi meeskonda.

Saksamaa kõrgliigat juhib kindlalt Müncheni Bayern, kel on 29 mänguga koos 76 punkti ehk tosin enam kui teist kohta hoidval Dortmundi Borussial. Pühapäeval võõrustab Bayern selle vooru kohtumises Stuttgartit.