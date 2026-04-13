Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

Neljakordne iluuisutamise olümpiahõbe Yuma Kagiyama teatas esmaspäeval, et jätab järgmise hooaja vahele.

22-aastane Kagiyama võitis nii Pekingi kui Milano Cortina taliolümpial kaks hõbedat, ühe meeste üksiksõidus ja teise võistkondlikus võistluses. Tänavustel maailmameistrivõistlustel oli Jaapani iluuisutäht pärast lühikava kuuendal kohal, aga tegi siis suurepärase vabakava, kui kogus 306,67 punkti ja sai Ilia Malinini järel hõbeda.

Kagiyama sõnul võtab ta tippspordist pausi, et ala vastu kirg taasavastada. "Paar viimast hooaega on toonud palju keerulisi hetki, aga mul on hea meel, et mul õnnestus see hooaeg positiivsel noodil lõpetada," kirjutas jaapanlane sotsiaalmeedias.

"Hooaeg tundus pikk, kohati lühike ning siis jälle pikk: hooaeg täis tõuse ja languseid. Järgmisel hooajal olen otsustanud mitte võistelda. Tahan seda aega kasutada, et taasavastada, mis teeb iluuisutamise nii eriliseks; tahan püüelda uute eesmärkide poole ning tegeleda sisevaatlusega."

Jaapanlane lisas, et fännid näevad teda sellele vaatamata jääl ka sügisel, sest ta osaleb erinevatel jääsõudel ning üritustel. "Mul on paal projekti töös ja loodan, et ootate neid, nagu mina ootan peatselt taas teie ees uisutamist," ütles Kagiyama.

Toimetaja: Anders Nõmm

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

