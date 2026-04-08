Suri legendaarne jalgpallitreener Mircea Lucescu

Mircea Lucescu Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Teisipäeval suri 80 aasta vanuselt teenekas Rumeenia jalgpallitreener Mircea Lucescu, kes oli veel kahe nädala eest täitmas kohustusi koondise peatreenerina.

Rumeenia koondise juhendajat tabas haigushoog enne 31. märtsil toimunud maavõistluskohtumist Slovakkiaga. Pärast seda teatas Rumeenia jalgpalliliit tema lahkumisest peatreeneri kohalt, aga hetkel ei otsi ka aktiivselt asendajat.

"See on must päev nii Rumeenia kui ka maailma jalgpalli jaoks," teatas alaliit. "Ta oli mees, kes armastas seda spordiala rohkem kui midagi muud siin elus ja tema mõju jalgpallile on mõõtmatu."

Ka mängijana 1960. ja 1970. aastatel tegusid teinud Lucescu tõeline tähetund saabus treenerina, kus ta oli aastakümneid edukas mitmete klubide ja koondiste eesotsas.

Lucescu võib-olla säravaim periood jääb Donetski Šahtari aastatesse (2004-2016), kus ta juhtis meeskonna kaheksa Ukraina meistritiitlini ja 2009. aastal UEFA karikavõiduni. Lisaks tegi Šahtar mitmeid edukaid hooaegu Meistrite liigas.

Samuti on ta olnud edukas mitmete teiste klubidega. Nii on ta vedanud Türgi meistriks Istanbuli Galatasaray ja Istanbuli Besiktase ning juhendanud ka Itaalia tippklubi Milano Interit.

Rumeenia koondist juhendas ta kõigepealt noore treenerina perioodil 1981-1986 ja hiljem ka alates 2024. aastast. Tema viimaseks mänguks jäi MM-valiksarja sõelmängudes allajäämine Türgile, keda ta ise juhendas perioodil 2017-2019.

Toimetaja: Siim Boikov

