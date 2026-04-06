Eesti meeste jäähokikoondis alustab ettevalmistust MM-turniiriks

MM-iks valmistumise käigus ootab koondist ees tihe programm. 10.–12. aprillini osaletakse Austrias Innsbruckis toimuval rahvusvahelisel 3x3 Ultimate Hockey " Breaking the Ice " turniiril. Seal kohtutakse Austria, Saksamaa, Suurbritannia, Ungari ja Hollandi koondistega.

Eesti osaleb 29. aprillist kuni 5. maini Hiinas, Shenzhenis toimuval IIHF esimese divisjoni B-grupi MM-turniiril, kus vastasteks on võõrustajamaa Hiina, Korea, Rumeenia, Hispaania ja Holland.

Esmaspäeval koguneb Tondiraba jäähallis Eesti meeste jäähokikoondis, et alustada ettevalmistust eelseisvaks maailmameistrivõistluste turniiriks.

