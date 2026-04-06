X!

Eesti meeste jäähokikoondis alustab ettevalmistust MM-turniiriks

Eesti meeste jäähokikoondis
Esmaspäeval koguneb Tondiraba jäähallis Eesti meeste jäähokikoondis, et alustada ettevalmistust eelseisvaks maailmameistrivõistluste turniiriks.

Eesti osaleb 29. aprillist kuni 5. maini Hiinas, Shenzhenis toimuval IIHF esimese divisjoni B-grupi MM-turniiril, kus vastasteks on võõrustajamaa Hiina, Korea, Rumeenia, Hispaania ja Holland.

MM-iks valmistumise käigus ootab koondist ees tihe programm. 10.–12. aprillini osaletakse Austrias Innsbruckis toimuval rahvusvahelisel 3x3 Ultimate Hockey "Breaking the Ice" turniiril. Seal kohtutakse Austria, Saksamaa, Suurbritannia, Ungari ja Hollandi koondistega.

17. aprillil sõidab Eesti koondis Vilniusesse, kus peetakse kaks kontrollkohtumist Leedu koondisega. Seejärel suundutakse 20.–26. aprillini treeninglaagrisse Koreasse, mille käigus peetakse veel kaks kontrollkohtumist Korea koondise vastu.

Eesti koondise mängud on nähtavad ERR-i kanalitel.

Eesti koondise koosseis ettevalmistuslaagriks:

Väravavahid
Conrad Mölder (6.10.1999) – Chamonix FRA
Cristopher Rembetti (1.08.2005) – Jokipojat U20 FIN
Daniel Zuvela (19.05.2003) – Titaanit FIN
Georg Vladimirov (23.02.2005) – HC Panter EST

Kaitsjad
Aleksandr Ossipov (7.08.1987) – Nittrops IK - SWE
Daniel Mättik (4.11.2005) -  Sapko FIN
Dilan Savenkov (6.08.2001) – Norfolk Admirals USA
Hendrik Paul Laosma (20.05.2000) – HC Panter EST
Konrad Kudeviita (27.04.2004) – HC Panter EST
Niklas Sildre (15.05.2005) – HC Panter EST
Rico-Marder Velja (11.06.2004) - HC Panter EST
Robert Ossipov (2.07.2003) – Kiruna IF SWE
Roland Luht (26.02.2006) – HC Panter EST
Jegor Proskurin (14.05.2005) – HC Panter EST

Ründajad
Robert Rooba (2.09.1993) – KooKoo FIN
David Timofejev (4.07.2006) – Kalpa FIN
Erik Nevolainen (3.08.2004) – Ketterä U20 FIN
Daniil Fursa (6.01.1997) - Kiiev Capitals
Kristjan Kombe (28.03.2000) – Kalpa FIN
Maksim Burkov (2.06.2006) – HC Dukla Jihlava CZE
Maksim Lovkov (09.07.2003) – HC Panter EST
Erik Potšinok (9.09.2004) – Unterland ITA
Marek Potšinok (9.09.2004) – Unterland ITA
Mark Viitanen (4.04.1998) – GKS Tychy POL
Morten Arantez Jürgens (17.04.2000) – Dundee Stars GBR
Nikita Antonov (20.07.2007) – Bora /Vetlanda HC SWE
Nikita Puzakova(14.03.2001) – HC Panter EST
Nikita Stepanov (27.07.2004) - Jonstorps IF SWE
Rasmus Kiik (18.11.2000) – HC Panter EST
Robert Arrak (1.04.1999) – KH Torun POL
Vadim Vasjonkin (3.04.1996)  – HC Panter EST
Akim Frolkov (10.06.2007) - HC Panter EST
Andre Linde (26.01.1999) – HC Panter EST
Artjom Masljonov (26.09.2006) - HC Panter EST

Peatreener: Petri Skriko
Treener: Kaupo Kaljuste
Väravavahtide treener: Mika Järvinen
Peamänedžer: Jüri Rooba
Tehnik: Toomas Rebane
Meedia: Elo Kulla
Füsioterapeut: Siret Kalbus
Füsioterapeut: Liisbet Tippi

