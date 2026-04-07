Soometsa ja Stardi eduseis kestis vaid kaks minutit

Eesti jalgpallikoondislase Markus Soometsa koduklubi Kristiansandi Start suutis Norra kõrgliiga kolmandas voorus eduseisu hoida vaid kaks minutit ning tegi Sarpsborgiga 1:1 viigi.

Teist vooru järjest põhikoosseisu kuulunud Soomets tegi täismängu. Start läks juhtima 33. minutil, aga lubas vastastel seisu võrdsustada 35. minutil. Kolme kohtumisega on Stardil võiduarve avamata ja kirjas kaks viigipunkti, vahendab Soccernet.ee.

Martin Vetkal jättis kollaste kaartide tõttu vahele Hollandi esiliigamängu, milles tema tööandja Dordrecht tegi 1:1 viigi Cambuuriga. Dordrecht asub tabelis kümnendal positsioonil.