X!

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

Jäähoki
Eesti meeste jäähokikoondis
Eesti meeste jäähokikoondis Autor/allikas: Jana Pipar
Jäähoki

Eesti osaleb tänavu aprillis Innsbruckis toimuva rahvusvahelise 3x3 jäähokisarja avaetapil. Tegemist on kiire tempoga hokiformaadiga, mille arendamist toetab rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF).

Sarja Ultimate Hockey – Breaking the Ice Tour esimene turniir toimub areeni Olympiaworld ees ning on osa Innsbrucki taliolümpiamängude 50. aastapäeva tähistamisest.

Esimesel etapil osalevad peale Eesti veel võõrustaja ise, Saksamaa, Suurbritannia, Ungari ja Holland.

Kolme mängupäeva jooksul peetakse kokku 17 kohtumist. Meeskonnad jagatakse kahte alagruppi, kus mängitakse kahekordne ringturniir. Sellele järgnevad kohamängud, poolfinaalid ning pühapäeval peetavad pronksi- ja finaalkohtumine.

3x3 jäähoki on loodud tempokaks ja atraktiivseks nii mängijatele kui ka publikule. Väljakul on korraga kolm väljakumängijat ja üks väravavaht, mis loob rohkem ruumi rünnakuteks ja individuaalseks loovuseks. Mängitakse väiksemal väljakul ning kohtumine kestab kaks 12-minutilist perioodi. Pärast väravaid mäng peatuma ei jää ning karistused lahendatakse karistusviskega, mis hoiab mängutempo kõrge.

3x3 formaat on mõeldud täiendama traditsioonilist jäähokit ning pakkuma uusi võimalusi ala arendamiseks ja populariseerimiseks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

jäähokiuudised

15:17

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

09.03

Entusiastlikele Eesti hokinaistele valmistab muret jääaegade vähesus

08.03

Galerii | Narvat lahutab hokifinaalist vaid üks võit

08.03

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

07.03

Koitmaa: kui poleks selle tiimiga võitnud, oleks pidanud peeglisse vaatama

07.03

Galeriid | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

06.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Rooba väravast võiduks ei piisanud

06.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

17:53

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

17:09

Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

16:43

Paralümpial õnnetult kukkunud rootslane viidi haiglasse

16:14

Vabamaadleja Aleksandrov piirdus U-23 EM-il ühe matšiga

15:52

Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

14:40

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

14:01

Glinka sai Prantsusmaal valusa kaotuse, Neel kaotas Indian Wellsi turniiril

13:28

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

12:56

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo