Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

Sarja Ultimate Hockey – Breaking the Ice Tour esimene turniir toimub areeni Olympiaworld ees ning on osa Innsbrucki taliolümpiamängude 50. aastapäeva tähistamisest.

Esimesel etapil osalevad peale Eesti veel võõrustaja ise, Saksamaa, Suurbritannia, Ungari ja Holland.

Kolme mängupäeva jooksul peetakse kokku 17 kohtumist. Meeskonnad jagatakse kahte alagruppi, kus mängitakse kahekordne ringturniir. Sellele järgnevad kohamängud, poolfinaalid ning pühapäeval peetavad pronksi- ja finaalkohtumine.

3x3 jäähoki on loodud tempokaks ja atraktiivseks nii mängijatele kui ka publikule. Väljakul on korraga kolm väljakumängijat ja üks väravavaht, mis loob rohkem ruumi rünnakuteks ja individuaalseks loovuseks. Mängitakse väiksemal väljakul ning kohtumine kestab kaks 12-minutilist perioodi. Pärast väravaid mäng peatuma ei jää ning karistused lahendatakse karistusviskega, mis hoiab mängutempo kõrge.

3x3 formaat on mõeldud täiendama traditsioonilist jäähokit ning pakkuma uusi võimalusi ala arendamiseks ja populariseerimiseks.