Salei sai Prantsusmaal kirja teise kübaratriki

Vaatamata koondisepausile mängitakse mõnes Euroopa nurgas ka klubijalgpalli. Võidurõõmu tundsid laupäeval Vlada Kubassova, Anželika Jotkina ja Anette Salei.

Suurima võidu said kirja Anette Salei ja Colomiers, kes said Prantsusmaa neljandas liigas Rangueilist jagu suisa 12:0, vahendab Soccernet.ee. Salei panuseks osutus hooaja teine kübaratrikk. Suurele triumfile vaatamata jäi Colomiersi tabelikoht samaks, kui 38 punktiga ollakse kolmandad.

Kahepunktilise edumaaga Ungari kõrgliigat juhtiv Ferencvaros purustas Szekszardi 5:1 ning Vlada Kubassova sai kirja täismängu. Konini Medyk tegi Poola esiliigas 1:1 viigi Bydgoszcziga. Katarina Elisabeth Käpa kaitses oma väravat kõik 90 minutit. 15 mänguga 27 punkti teeninud Medyk asub kolmandal kohal.

Siret Räämet ning Jaanika Volkov alustasid LASK-i Austria kõrgliiga mängu First Vienna vastu algkoosseisus. Vaheajal vahetati Volkov välja, kuid Räämet jäi platsile. Lõpuvile järel tunnistas seitsmendal kohal asetsev LASK vastase 3:2 paremust. Varumängijana alustanud Anželika Jotkina ja Basel U20 kõmmutasid Servette'i eakaaslaste võrku viis palli, ise võtsid välja kolm tükki.