Galerii: Naiste hokiliiga finaali jõudsid Everest ja Grizzlyz

Tartu HK Säde - Kohtla-Järve HC Everest, 28.03.2026.
Naiste hokiliigas on selgunud tänavused finalistid – meistritiitli nimel hakkavad heitlema Kohtla-Järve HC Everest ja Tallinna HC Grizzlyz naiskond. Pronksmedalite eest lähevad vastamisi Tallinna HK Roosa Panter ja Tartu HK Säde.

Kahe võiduni peetud poolfinaalseeriad pakkusid pinget viimase hetkeni, sest mõlemas vastasseisus oli enne otsustavaid mänge seis 1:1 viigis. Laupäevastes otsustavates kohtumistes panid oma paremuse maksma nii HC Everest kui ka HC Grizzlyz.

HC Everest kindlustas finaalipääsu eriti tasavägises mängus HK Säde vastu, alistades vastased võõrsil karistusvisete järel 2:1. Otsustava võiduvärava viskas Arina Benetis.

Tondiraba jäähallis peetud teises poolfinaalis oli HC Grizzlyz 4:2 parem HK Roosast Pantrist. Grizzlyzi suurimaks väravakütiks oli Jana Bilorus, kes sai kirja kaks tabamust.

Finaalseeria, mis peetakse samuti kahe võiduni, algab järgmisel nädalavahetusel.

Toimetaja: Anders Nõmm, Rene Kundla

