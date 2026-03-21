X!

Naiste hokis peeti esimesed poolfinaalid, Everesti väravavaht tegi hiilgemängu

Jäähoki
Uljana Jeggi on märtsikuus olnud edukas nii Eesti koondise kui ka HC Everesti eest.
Uljana Jeggi on märtsikuus olnud edukas nii Eesti koondise kui ka HC Everesti eest. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Jäähoki

Eesti naiste jäähokimeistrivõistluste esimestes poolfinaalmängudes said võidu Tallinna Grizzlyz ja Kohtla-Järve HC Everest.

Eesti naiste jäähokimeistrivõistlused jätkusid pärast põhiturniiri lõppu olnud enam kui kuu pikkust pausi, mille ajal Eesti koondis võitis MM-il 3. divisjoni B-grupi turniiri.

Tartus peetud poolfinaalkohtumises pidi põhiturniiril teise koha saanud HK Säde tunnistama põhiturniiri kolmandana lõpetanud tiitlikaitsja Kohtla-Järve HC Everesti 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) paremust.

Kõigis Kohtla-Järve naiskonna väravates oli osaline Anna Fedjajeva, kes viskas kolm väravat ja andis ühe resultatiivse söödu. Ühe värava lisas Anna Dubkova. Mõlemad Sädeme naiskonna väravad lõi Anna Mykkänen.

Kui HK Säde väravavaht Triinu Tuvike-Heiskonen tõrjus 23-st pealeviskest 19, siis HC Everesti puurivaht Uljana Jeggi sattus tartlaste viskerahe alla, kuid 50-st pealeviskest läks litter Jeggi selja taha vaid kahel korral.

Tallinna naiskondade vastasseisus oli põhiturniiri võitja HC Grizzlyz koduses Tondiraba jäähallis hädas viimase, neljandana play-off'i pääsenud HK Roosa Panter naiskonnaga. Grizzlyz läks küll kohtumist juba esimesel minutil 1:0 juhtima, kuid teise kolmandiku alguses leiti end 1:2 kaotusseisus. Lõpuks Grizzlyz siiski võitis mängu 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Kõik võitjate väravad lõi Christin Lauk-Gurtovoi, kaotajate poolt olid täpsed Nora Vont ja Elizaveta Pärnoja.

Grizzlyzi väravavaht Jonna Moilanen tõrjus 30-st viskest 28, Roosa Pantri väravavaht Karola Vares tõrjus 25-st viskest 22.

Seeria teise mängu peavad mõlemad paarid juba pühapäeval. Kohtla-Järve jäähallis on kell 15 vastamisi HC Everest ja HK Säde, pool tundi hiljem algab Haabersti jäähallis Tallinna naiskondade kohtumine. Kui pärast pühapäevaseid mänge pole seeriates võitjad selgunud, siis peetakse otsustavad, kolmandad mängud 28. märtsil.

Eesti meistriks on eelmisel kolmel hooajal tulnud HC Everest, eelmisel aastal sai hõbeda HC Grizzlys ja pronksi pälvis HK Säde.

Toimetaja: Rene Kundla

