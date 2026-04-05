Naiste hokifinaali läks juhtima HC Grizzlyz, pronksi sai HK Säde

Eesti naiste jäähokimeistrivõistluste finaalseeria avakohtumises alistas Tallinna HC Grizzlyz 3:2 Kohtla-Järve HC Everesti. Kuldmedali saamiseks on vaja vastane alistada kahel korral.

Tallinnas toimunud kohtumises avakolmandikul väravaid ei löödud, teise kolmandiku võitis 2:1 Grizzlyz ja kolmas kolmandik jäi 1:1 viiki.

Põhiturniiril esikoha saanud Grizzlyz sooritas kolme eelmise hooaja võitja HC Everesti väravale 39 viset, kohtlajärvelased tegid 20 viset.

Seeria teine kohtumine peetakse pühapäeval kell 12.30 Kohtla-Järve spordihallis. Vajadusel on kolmas mäng Tallinnas 11. aprillil.

Laupäeval peeti ka pronksimäng, kus Tartu HK Säde alistas kodujääl Helena Vassili väravast Tallinna KH Roosa Pantri naiskonna 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Söödupunkti said Keili Helekivi ja Teele Randoja.

Tartu HK Säde sai pronksi kolmandat hooaega järjest ja kokku kuuendat korda, korra on saadud ka hõbemedalid.