Galerii: Naiste hoki poolfinaalseeriad on viigis

Kui Tallinna naiskondade vastasseisus suutis põhiturniiri võitja HC Grizzlyz seeria esimeses mängus naiskonda HK Roosa Panter 1:2 kaotusseisust 3:2 võita, siis seeria teises mängus oli HK Roosa Panter kindlat 7:3 (1:1, 5:1, 1:1) parem.

Koguni viis väravat lõi Noora Freija Ebber, lisaks talle olid võitjatest täpsed Elena Rasva ja Snezhana Belyankina. Kaotajatest lõi kaks väravat Svitlana Shostak ja korra oli täpne Kristina Kalnickaja. Pealevisked olid võitjate kasuks 36:32.

Tartu HK Säde oli kaotanud avamängu kodus tiitlikaitsjale Kohtla-Järve HC Everestile 4:2, kuid Kohtla-Järvel said tartlased 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) võidu. Tabamuse said kirja Jenna Salminen, Mari-Ly Vaher ja Helen Mahla. Pealeviskeid oli tartlastel 41 ja kohtlajärvelastel 28.

Mõlemas paaris peetakse kolmas, otsustav kohtumine laupäeval, 28. märtsil.