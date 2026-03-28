Saarma naasis ligi kahekuuliselt vigastuspausilt väljakule
Enne viimati 1. veebruaril võistlusväljakule jooksnud Eesti jalgpallur Robi Saarma lõpetas vaagnapiirkonna põletiku tõttu tekkinud vigastuspausi.
Saarma tegi reedel sõprusmängus kaasa teise poolaja. Tema koduklubi Pardubice (Tšehhi kõrgliiga) ning Libereci Slovani (Tšehhi kõrgliiga) kohtumises oli avapoolaeg jäänud 1:1 viiki, Pardubice kaotas lõpuks kohtumise 1:2, vahendab Soccernet.ee.
Vlasi Sinjavski tegi samuti sõprusmängus kaasa teise poolaja, kui tema leivaisa Ostrava Banik (Tšehhi kõrgliiga) kohtus Opole Odraga (Poola esiliiga). Banik võitis 2:0, mõlemal kolmveerandtunnil löödi üks värav.
Väravavaht Matvei Igonen kuulus Degerforsi (Rootsi kõrgliiga) põhikoosseisu, kui Degerfors võitis sõprusmängus Norrköpingit (Rootsi esiliiga) 3:1.
