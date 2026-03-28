Saarma naasis ligi kahekuuliselt vigastuspausilt väljakule

Väravavaht Matvei Igonen kuulus Degerforsi (Rootsi kõrgliiga) põhikoosseisu, kui Degerfors võitis sõprusmängus Norrköpingit (Rootsi esiliiga) 3:1.

Vlasi Sinjavski tegi samuti sõprusmängus kaasa teise poolaja, kui tema leivaisa Ostrava Banik (Tšehhi kõrgliiga) kohtus Opole Odraga (Poola esiliiga). Banik võitis 2:0, mõlemal kolmveerandtunnil löödi üks värav.

Saarma tegi reedel sõprusmängus kaasa teise poolaja. Tema koduklubi Pardubice (Tšehhi kõrgliiga) ning Libereci Slovani (Tšehhi kõrgliiga) kohtumises oli avapoolaeg jäänud 1:1 viiki, Pardubice kaotas lõpuks kohtumise 1:2, vahendab Soccernet.ee .

