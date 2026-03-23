Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

Saalijalgpalli Grandliiga võitis esimest korda FC Centurion, kusjuures enne viimast vooru oli esikohakonkurentsis veel kolm meeskonda.

Pühapäeval peetud viimases, 18. vooru otsustavas mängus alistas 42 punkti (13 võitu, 3 viiki ja 2 kaotust) kogunud FC Centurion Denis Vnukovi ja Rimo Hundi väravatest 2:1 FC Dokeri, kes lõpuks sai 37 punktiga kolmanda koha.

40 punktiga sai teise koha tiitlikaitsja Tallinn Shipyard, kes alistas viimases voorus 6:3 O.Z. Company, kes kogus 34 punkti ja lõpetas turniiri teist hooaega järjest neljandana.

Harjumaa ja Tallinna meeskondadele mõeldud Grandliiga turniir saalijalgpallis toimus 16. korda. Kõrgeimas seltskonnas oli 10 meeskonda, kes pidasid kaheringilise turniiri. Lisaks osales 19 meeskonda kahes madalamas liigas.