Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

FC Centurion. Autor/allikas: Ramil Rjazapov.
Saalijalgpalli Grandliiga võitis esimest korda FC Centurion, kusjuures enne viimast vooru oli esikohakonkurentsis veel kolm meeskonda.

Pühapäeval peetud viimases, 18. vooru otsustavas mängus alistas 42 punkti (13 võitu, 3 viiki ja 2 kaotust) kogunud FC Centurion Denis Vnukovi ja Rimo Hundi väravatest 2:1 FC Dokeri, kes lõpuks sai 37 punktiga kolmanda koha.

40 punktiga sai teise koha tiitlikaitsja Tallinn Shipyard, kes alistas viimases voorus 6:3 O.Z. Company, kes kogus 34 punkti ja lõpetas turniiri teist hooaega järjest neljandana.

Harjumaa ja Tallinna meeskondadele mõeldud Grandliiga turniir saalijalgpallis toimus 16. korda. Kõrgeimas seltskonnas oli 10 meeskonda, kes pidasid kaheringilise turniiri. Lisaks osales 19 meeskonda kahes madalamas liigas.

Toimetaja: Rene Kundla

14:44

Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

13:27

VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

08:37

Noore poolkaitsja väravad jätsid Arsenali tiitlita

22.03

Anier: kohtunikud teevad oma tööd, pealtvaatajatele väga huvitav mäng

22.03

VIDEO | Ainsalu lõi kaks ilusat väravat, aga Paide sai tänu VAR-ile viigi

22.03

Paide päästis dramaatilise lõpuga mängus Levadia vastu viigipunkti Uuendatud

22.03

Tiitlikaitsja Flora sai teise kaotuse järjest

22.03

Sedapuhku kurvastas Liverpooli 35-aastane Danny Welbeck

21.03

Viimati enne jõule vastasele alla jäänud Käidi klubi sai aasta esimese kaotuse

21.03

Heina mängud on selleks hooajaks mängitud

17:48

Iga Swiatek lõpetas treeneriga koostöö

17:17

Kask ja Cicetti vedasid naiskonna poolfinaali, Üprus säras Austrias

16:54

Ovetškin jõudis NHL-is neljakohalise numbrini

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

15:45

Ruben Voldi sõidud Itaalias ei kulgenud soovitult

15:11

Finaalis 147-punktise seeria löönud Tai mängija alistas O'Sullivani

14:49

Susan Külm: valisin lõpupeo asemel operatsiooni

14:44

Ülitasavägise Grandliiga saalijalgpalliturniiri võitis FC Centurion

14:05

Kullamäe korjas 23 punkti, aga kõigi pilgud röövis vastaste tagamängija

13:27

VIDEO | Rocco Robert Sheini värav sillutas Fredrikstadile tee võiduni

12:59

Eesti naisvõidusõitja Anna-Maria Mäeots: mehed on hulljulgemad

12:17

Laura Lizette Sander sprintis Belgias viiendaks

11:30

Kaljulaid tuli slämmietapil üheksandaks, Riias jõuti pjedestaalile

11:12

Aarma ja Cubalou teenisid Belgias esikoha

10:49

Väljakutseid pakkunud MotoGP etapi võitis Bezzecchi

10:24

VIDEO | "Terevisiooni" saatejuhid asusid vastamisi värske Eesti meistriga

09:36

Washington Wizardsi kurb seeria ei taha lõppeda

09:32

Galerii: Naiste hoki poolfinaalseeriad on viigis

09:00

Maailma 36. reket lõpetas Carlos Alcarazi teekonna

08:37

Noore poolkaitsja väravad jätsid Arsenali tiitlita

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit Uuendatud

22.03

Botn võitis MK-hooaja viimase sõidu ning kerkis üldarvestuses kolmandaks Uuendatud

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse Uuendatud

22.03

Vittozzi viimane ring oli Hanna Öbergile liiast, Ermits 25. Uuendatud

22.03

Paide päästis dramaatilise lõpuga mängus Levadia vastu viigipunkti Uuendatud

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kläbo pani hooajale võiduka punkti, Diggins tõmbas karjäärile joone alla

16:10

Suri spordiarst ja endine korvpallur Toomas Tein

22.03

Petrõkina: hooaja lõpus hakkab kõik vaikselt valutama, aga see on normaalne Uuendatud

22.03

Elu parima hooaja teinud Ermits: tasub ennast usaldada!

