Video | Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

Michael Lilander Eesti koondise särgis
Michael Lilander Eesti koondise särgis Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liigas 299 mängu pidanud Michael Lilander tegi debüüdi saalijalgpalli Grandliigas, aidates FC Centurioni seitsmendas voorus 3:2 võiduni FCS Loo üle.

Lilander alustas kohtumist Centurioni põhikoosseisus ja avas skoori, kui mängitud oli alla 20 sekundi. Centurion võitis lõpuks 3:2, kui lisaks Lilanderile jõudsid sihile Alger Džumadil ja Raido Luhaorg, kes on samuti Premium liiga kogemusega. Loo eest olid täpsed Eerik Elenurm ja Ülari Tohver, vahendab Soccernet.ee.

Värava löömine videos (alates 2:51:25)

Lilander mängis lõppenud Premium liiga hooajal Paide Linnameeskonna ridades 32 kohtumist, lisaks sai kaitsja kolm mängu kirja Evald Tipneri karikavõistlustel ja ühe mängu Paide duubelmeeskonna eest Esiliiga B-s.

Kokku on 28-aastane Lilander mänginud Premium liigas 299 kohtumist, neist 167 Paide ning 132 FC Flora eest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

