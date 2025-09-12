Koduse naiste jäähokiliiga põhiturniiri pikendati

Eesti Hoki pidas neljapäeval Tallinnas hooajaeelse pressikonverentsi, kus osalesid nii Unibet Hokiliiga kui naiste hokiliiga esindajad.

Klubi esindajate sõnul on ettevalmistused uueks hooajaks kulgenud edukalt, treeningud on toimunud suvest alates ning meeskonnad ja naiskonnad on hooajaks valmis.

Algaval hooajal osaleb Unibet Hokiliigas viis võistkonda: Välk 494, Narva PSK, HC Everest, SK Viru Sputnik ja HC Vipers. Klubide koosseisudes on tehtud mõningaid muudatusi – tänavu on vähem välismängijaid ning rohkem võimalusi saavad Eesti noored hokimängijad.

Põhiturniiril mängitakse neli ringi ning neli paremat meeskonda pääsevad play-off'i. Poolfinaalid ja finaal peetakse kolme võiduni.

Eesti naiste jäähokiliiga hooaja avamäng toimub juba laupäeval Tondiraba jäähallis, kui jääle lähevad HC Grizzlyz ja HK Säde. Uuel hooajal osaleb viis naiskonda: Grizzlys, Säde, HC Everest, HK Roosa Panter ja HC Wolferines.

Kui varasemalt mängiti põhiturniiril kaks ringi, siis tänavu toimub neli ringi, mis annab rohkem mänguaega ja arenguvõimalusi. Neli edukamat naiskonda pääsevad play-off'i, kus poolfinaalid ja finaal peetakse kahe võiduni.

Klubide sõnul on suve jooksul tehtud mitmeid ühistreeninguid, rõhku on pandud üldfüüsilisele ettevalmistusele ning kõikides naiskondades osaleb treeningutes regulaarselt 15–20 naist.