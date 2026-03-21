Rootsi koondise lasketreenerist saab talumees: see on unistuste amet

Rootsi rahvusringhääling SVT kirjutas reedel, et endine olümpiasportlane ja praegune Rootsi koondise lasketreener Jean-Marc Chabloz otsustas lepingut mitte pikendada ning ei kavatse lähiajal treeneritööd jätkata.

"See on mu viimane tants. Selle grupiga on väga tore olnud. Tunnen, et lahkun spordist püstise pea ja kõrge lipuga. Olen saavutatu üle äärmiselt uhke," sõnas 58-aastane šveitslane. "Minu jaoks on kodust eemal olemine aina raskemaks läinud. Ei taha enam nii kaua eemal olla."

Chabloz taandub raja äärest ning hakkab oma järgmises elupeatükis hoopis Rootsis Jämtlandis talu pidama. "See on unistuste amet, olen väga põnevil," rääkis ta.

Muuhulgas reageerisid uudisele Rootsi tipud Anna Magnusson ja Hanna Öberg. "Mõistan, et see amet on väga pingerikas, sa reisid palju ja jääd muudest asjadest ilma. Ta on mulle väga palju andnud," ütles Öberg.

Rootsi koondis pikendas lepingut peatreener Johannes Lukasega järgmiseks neljaks aastaks, SVT-e teadaolevalt on lasketreeneri positsiooni pakutud Itaalia koondist juhendavale soomlasele Jonne Kähkönenile.