Sõlmiti kokkulepe Eesti tippsportlaste topeltkarjääri toetamiseks

Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Hendrik Voll, Rektorite Nõukogu esimees, Taltechi rektor Tiit Land, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt, Eesti haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kalju Autor/allikas: Diana Jesin-Gnibina
Laupäeval, 14. märtsil sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium, Rektorite Nõukogu, Eesti Akadeemiline Spordiliit ning Eesti Olümpiakomitee hea tahte memorandumi, mille eesmärk on parandada Eesti tippsportlaste võimalusi ühildada sportlaskarjäär ja kõrgharidus.

Topeltkarjääri toetamine on rahvusvaheliselt tunnustatud praktika ja pea kõigis Lääne-Euroopa riikides juba süsteemselt rakendatud. Eesti loob nüüd ühtse raamistikuga lahenduse, millega asetub nende riikide hulka, kus tippsportlaste haridus- ja sportlaskarjääri teadlik toetamine on riiklikult kokku lepitud.

Kokkuleppega astutakse oluline samm süsteemse lahenduse suunas, mis võimaldab tippsportlastel jätkata õpinguid ka intensiivse treeningu- ja võistlusperioodi kõrval. Memorandum loob aluse paindlikumate õpivõimaluste arendamiseks ning aitab ennetada olukorda, kus noored sportlased peavad valima tippspordi ja hariduse vahel.

Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul on tippsportlaste haridustee toetamine oluline nii sportlaste tuleviku kui ka Eesti spordisüsteemi jätkusuutlikkuse seisukohalt. "Sportlase karjäär on sageli ajaliselt piiratud. Seetõttu on väga oluline, et tippsportlastel oleks võimalik paralleelselt omandada ka kõrgharidus, mis loob tugeva aluse nende edukaks eluks pärast sportlaskarjääri," ütles Kaljulaid.

Kokkuleppe kohaselt on 150 Eesti tippsportlasel alates õppeaastast 2027/2028 võimalik õppida paindlikel tingimustel, sealhulgas läbida õppekava kahekordse nominaalajaga. See võimaldab jagada õppekoormust pikemale perioodile ning arvestada paremini treeningute, võistlusperioodide ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste graafikuga.

"Ma tean, kui keeruline on teenida kahte jumalat korraga. Sport peab olema prioriteet siis, kui selleks on aeg – ent haridus on meie elus alati vundament. Tänu osakoormusega õppele ei pea noor loobuma kummastki. Ma usun, et see julgustab paljusid noori valima tippspordi teekonna, teades, et nende haridustee on toetatud. See on tohutu investeering spordi ja noorte tulevikku," ütles olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimees Allar Raja.

Toimetaja: Siim Boikov

