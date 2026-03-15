USA kelguhokikoondis jätkas kuldselt ka Milano Cortina paralümpial

Jack Wallace viis ameeriklased esimese perioodi keskel juhtima ja kuigi Liam Hickey viigistas 1.45 pärast teise kolmandiku algust, kuulus ülejäänud mäng tiitlikaitsjatele: Kayden Beasley taastas 22. minutil USA edu, Wallace lisas siis oma teise tabamuse ja tõi kolmanda perioodi alguses tabloole omade 4:1 eduseisu.

24 sekundit pärast ameeriklaste neljandat väravat sahistas uuesti võrku Hickey, millele vastasid siis veel Declan Farmer ja lõppskoori 6:2 vormistanud Brody Roybal.

USA kelguhokikoondis on nüüd olümpiavõitjaks kroonitud viis korda järjest, viimati jäädi kullata 2006. aastal Torinos, kui Kanada alistas finaalis Norra. Toona pidid ameeriklased leppima pronksiga. Milano Cortina mängudel teenis pronksi Hiina.

Enne mängu:

Milanos toimuva hokiturniiri finaalis kohtuvad sarnaselt hiljutistele taliolümpiamängudele taas Ameerika Ühendriikide ja Kanada esindused.

USA koondis alistas alagrupis Itaalia 14:1, Saksamaa 13:0 ja Hiina 7:1. Poolfinaalis oli meeskond üle Tšehhist 6:1. Kanada sai alagrupis jagu Slovakkiast 8:0, Jaapanist 14:0 ja Tšehhist 4:1 ning poolfinaalis Hiinast 4:2.

Ameeriklased on võitnud sel alal neli viimast olümpiakulda, kusjuures nii PyeongChangis kui ka Pekingis alistati finaalis just Kanada koondis, kes sai viimati triumfeerida 2006. aastal Torinos.

Kolmel korral on paralümpial osalenud ka Eesti võistkond. Parimal juhul ehk 1998. aastal Naganos teeniti neljas koht.