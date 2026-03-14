Siimer langes kolmandas tiirus suurest mängust, Lägreid võitis ka jälituse

Keerulistes oludes peetud võistlusel eksis esimesena alustanud Lägreid vaid korra ja edestas finišis teiseks tulnud Emilien Jacquelini (5) enam kui kahe ja poole minutiga. Kolmanda koha teenis samuti viis möödalasku teinud Martin Uldal (+2.46,7).

15. kohalt alustanud Kristo Siimer oli kahe lasketiiru järel 14. positsioonil, aga kolmandas tiirus tuli neli möödalasku. Lõpuks pidi Siimer (1+0+4+2) leppima 39. kohaga, kaotust Lägreidile kogunes viis ja pool minutit.

50. stardinumbriga Mark-Markos Kehva (1+1+3+2) kaotas Norra tähele kaheksa minutit ning lõpuks jäi talle kirja 56. koht.

"Selle hooaja kõige keerulisemad olud," kinnitas ERR-iga rääkides treener Karel Viigipuu. "Selge oli see, et lamades oli võimalik sellega ära lasta, kuigi ka seal oli palju trahve. Meie mehed said sellega hakkama, aga püsti läks täiesti loteriiks. Lägreidil oli kõige soodsam positsioon."

Viigipuu kinnitas, et paarissegateatesõitu sõidavad pühapäeval Johanna Talihärm ja Mark-Markos Kehva, segateatesõitu Rene Zahkna, Kristo Siimer, Regina Ermits ja Susan Külm.

"Lamades oli see üks enda viga, tundsin seda kohe. Püsti oli täiesti loterii, nagu Karel ütles," kommenteeris võistlust Siimer. "Selliseid olusid pole kuskil olnud. Aeglane ja raske rada, tiirus väga rasked olud. Arvan, et need on kõige raskemad olud, kus olen võistelnud. Kogu aeg oli tamp taga, ees on tugevad sõidumehed, kes viivad automaatselt tempo üles."

"Tiirus oli ebareaalselt raske tuul, rada oli väga pehme ja aeglane," lisas Kehva. "Kõik laskesuusatamist puudutavad nüansid olid täna poole raskemad. Rajal oli pigem raske, viimasel ringil oli veel võitlus, aga kui koht oli teada, siis nautisin pikka lõpusirget ja kodupubliku toetust. Kõige võimsam tunne, mis mul kunagi võisteldes on olnud. Suur tänu kõigile, kes on kohale tulnud," lisas Kehva.

Vaata videost täispikki intervjuusid eestlastega:

Enne võistlust:

26-aastane Siimer läbis neljapäeval sprindis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning oli lõpetamise hetkel esimene, aga langes lõpuks 15. kohale (+1.05,0). See tähistab tema MK-karjääri parimat kohta.

Koos Siimeriga lähevad samal ajal rajale tšehh Michal Krcmar ning norralane Johannes Dale-Skjevdal. Teise Eesti mehena pääses jälitussõitu Mark-Markos Kehva, kes lasi samuti veatult ning teenis 50. koha (+2.09,6).

Sprindivõistluse võitis Sturla Holm Lägreid, kellele järgnesid prantslane Emilien Jacquelin (+10,7) ning sakslane Philipp Nawrath (+17,8). Esikolmikule järgnesid norralane Isak Frey (0; +30,3) ning neli aastat tagasi Otepää sprindi võitnud prantslane Quentin Fillon Maillet (0; +30,6).

Mehed olid neljapäeval Tehvandi tiirudes täpsed: esikümnes lõpetanud võistlejad tegid kokku ainult kaks möödalasku.