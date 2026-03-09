X!

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga

Ain Villau ja Kätlin Riidebach
Eesti ratastoolikurlingu paar Kätlin Riidebach - Ain Villau kaotas Milano Cortina paralümpia põhiturniiri viimase kohtumise Lõuna-Koreale 0:10 ega pääsenud medalimängudele.

Enne viimast vooru oli Eesti paaril veel teoreetiline šanss edasi jõuda, aga selleks tulnuks Baek Hye-jin ja Lee Yong-suk kindlasti alistada ning loota veel teistest mängudest soodsaid tulemusi.

Paraku jäi Eesti koondis esimese kuue vooru järel juba 0:10 taha ja kahe viimase vooru mängimisest loobuti. Ühtekokku õnnestus vastastel viis korda järjest punkte röövide, sealjuures viiendas voorus koguni kolm.

Eesti lõpetas turniiri seega kahe võidu ja viie kaotusega. Kui alustati võitudega Suurbritannia (10:7) ja Itaalia (6:4) üle, siis edaspidi läks allamäge: kaotati USA-le 4:8, Lätile 6:9, Hiinale 2:12, Jaapanile 3:8 ja lõpuks Lõuna-Koreale 0:10.

Kokkuvõttes sai Eesti turniiril kaheksa osaleja seas seitsmenda koha. Medalimängudel jätkavad Hiina (6-1), USA (4-3), Lõuna-Korea (4-3) ja Läti (4-3). Välja jäid Suurbritannia (3-4), Jaapan (3-4), Eesti (2-5) ja Itaalia (2-5).

Enne mängu

Eesti on kogunud kaks võitu ja neli kaotust ning hoiab viimase mängupäeva eel kaheksa paari konkurentsis seitsmendat kohta. Neli paremat pääsevad poolfinaali, edasipääsu on kindlustanud ainult täiseduga jätkav Hiina. Suurbritannia, Jaapan, Lõuna-Korea, Läti ja USA on kogunud kolm, Eesti kaks ning Itaalia ühe võidu.

Tänu parimale LSD näitajale on Eestil veel võimalus poolfinaali pääseda. Selleks on vaja igal juhul alistada Lõuna-Korea ning loota, et Itaalia on parem Suurbritanniast ja/või Hiina on üle USA-st.

Toimetaja: ERR Sport

