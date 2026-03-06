X!

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust

Kurling
{{1772777400000 | amCalendar}}
Milano Cortina paralümpiamängud. Segapaaride ratastoolikurling. Eesti (Kätlin Riidebach - Ain Villa) - Läti (Polina Rožkova - Agris Lasmans)
Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau kaotas Milano Cortina taliparalümpial Läti paarile Polina Rožkova - Agris Lasmans 6:9.

Mäng kulges mõlema tiimi jaoks üles-alla. Kahes esimeses voorus õnnestus Lätil üks punkt röövida, seejärel tasakaalustas Eesti seisu, aga Läti võttis neljandas voorus kolm punkti. Viiendas voorus sai kolm punkti aga ka Eesti ja kuuendas rööviti veel üks lisaks, kusjuures Lätil oli power-play.

Eesti oli juhtimas 6:5, aga seejärel sai Läti seitsmendas voorus lausa neli punkti. Viimases voorus oli Eestil vaja seega koos power-play'ga kolme punkti, aga kuna sellist seisu ei õnnestunud joonistada, siis loobuti kesest vooru edasi mängimast.

Eesti jätkab seega turniiri kahe võidu ja kahe kaotusega. Läti sai kolme kaotuse kõrvale esimese võidu.

Laupäeval mängib Eesti Hiina ja pühapäeval Jaapaniga.

Enne mängu

Eesti kurlingupaar Kätlin Riidebach - Ain Villau on saanud seniselt turniirilt kaks võitu ja ühe kaotuse: avavoorus alistati Suurbritannia 10:7 ja seejärel võõrustaja Itaalia 6:4. Kolmandas mängus tuli tunnistada USA 8:4 paremust.

Läti kurlingupaar Polina Rožkova - Agris Lasmans on kaotanud kõik kolm senipeetud mängu: kõigepealt jäädi alla USA-le 6:11 ning seejärel ka Hiinale 2:10 ja Suurbritanniale 5:6.

Milano Cortina olümpiamängude ratastoolikurlingu segapaaride turniiril osaleb kaheksa võistkonda. Põhiturniiri jooksul mängivad kõik kõigiga korra läbi, misjärel jätkavad neli paremat medalimängudega.

Toimetaja: Siim Boikov

