Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama

Eestlased alustasid Jaapani vastu soliidselt ja teenisid esimeses kolmes voorus ühe punkti, aga vastased viigistasid neljanda vooruga ning lisasid järgmises kahes voorus veel ühe punkti, minnes kuuenda lõpuks juhtima 5:3. Seitsmes voor läks Eesti paari jaoks kehvasti ning Jaapan läks viie punktiga juhtima ja sellest olukorrast oli juba väga keeruline välja tulla: Jaapan alistas Eesti 8:3.

Eesti on kogunud kaks võitu ja neli kaotust ning on viimase mängupäeva eel kaheksa paari konkurentsis seitsmes. Neli paremat pääsevad otse poolfinaali, edasipääsu on kindlustanud aga vaid Hiina, kes on võitnud kõik kuus kohtumist.

See tähendab, et Eestil on veel võimalus nelja hulka pääseda, aga selleks on vaja igal juhul esmaspäeval Lõuna-Korea alistada, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30.

Enne mängu:

Kätlin Riidebach ja Ain Villau pidid laupäeval vastu võtma kolmanda järjestikuse kaotuse, jäädes täiseduga jätkavale Hiinale alla 2:12. "Eile (reedel - toim) mängisime Läti vastu kehvasti, täna tegelikult mitte," ütles Eesti treener Aleksander Andre laupäevase kaotuse järel.

"Vahel võidad, aga emotsioon on kehv, teinekord kaotad ja emotsioon ei olegi väga hull. Sest sa tead, et mängisid hästi, aga vastased mängisid lihtsalt perfektselt. Ma arvan, et hiinlased viskasid umbes 120-protsendilise täpsusega," lisas Andre.

Riidebach ja Villau kohtuvad täna Jaapani paari Aki Ogawa - Yoji Nakajimaga, kes on samuti võitnud kaks ja kaotanud kolm kohtumist. Laupäeval pidid jaapanlased tunnistama Suurbritannia paari 11:2 paremust.

Enne pühapäevaseid mänge jääb alagrupiturniiri lõpuni veel kaks vooru. Eesti jagab hetkel tabelis neljandat kohta koos Jaapani, USA ja Lätiga.