X!

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama

Parasport
{{1772955660000 | amCalendar}}
Kätlin Riidebach Milano Cortina taliparalümpiamängudel.
Kätlin Riidebach Milano Cortina taliparalümpiamängudel. Autor/allikas: Ausma Cīrulniece
Parasport

Milano Cortina paralümpia ratastoolikurlingu turniiri kahe järjestikuse võiduga alustanud Eesti kurlingupaar Kätlin Riidebach - Ain Villau sai neljanda järjestikuse kaotuse ning edasipääsu püüdmine läheb aina raskemaks.

Eestlased alustasid Jaapani vastu soliidselt ja teenisid esimeses kolmes voorus ühe punkti, aga vastased viigistasid neljanda vooruga ning lisasid järgmises kahes voorus veel ühe punkti, minnes kuuenda lõpuks juhtima 5:3. Seitsmes voor läks Eesti paari jaoks kehvasti ning Jaapan läks viie punktiga juhtima ja sellest olukorrast oli juba väga keeruline välja tulla: Jaapan alistas Eesti 8:3.

Eesti on kogunud kaks võitu ja neli kaotust ning on viimase mängupäeva eel kaheksa paari konkurentsis seitsmes. Neli paremat pääsevad otse poolfinaali, edasipääsu on kindlustanud aga vaid Hiina, kes on võitnud kõik kuus kohtumist.

See tähendab, et Eestil on veel võimalus nelja hulka pääseda, aga selleks on vaja igal juhul esmaspäeval Lõuna-Korea alistada, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30.

Enne mängu:

Kätlin Riidebach ja Ain Villau pidid laupäeval vastu võtma kolmanda järjestikuse kaotuse, jäädes täiseduga jätkavale Hiinale alla 2:12. "Eile (reedel - toim) mängisime Läti vastu kehvasti, täna tegelikult mitte," ütles Eesti treener Aleksander Andre laupäevase kaotuse järel.

"Vahel võidad, aga emotsioon on kehv, teinekord kaotad ja emotsioon ei olegi väga hull. Sest sa tead, et mängisid hästi, aga vastased mängisid lihtsalt perfektselt. Ma arvan, et hiinlased viskasid umbes 120-protsendilise täpsusega," lisas Andre.

Riidebach ja Villau kohtuvad täna Jaapani paari Aki Ogawa - Yoji Nakajimaga, kes on samuti võitnud kaks ja kaotanud kolm kohtumist. Laupäeval pidid jaapanlased tunnistama Suurbritannia paari 11:2 paremust.

Enne pühapäevaseid mänge jääb alagrupiturniiri lõpuni veel kaks vooru. Eesti jagab hetkel tabelis neljandat kohta koos Jaapani, USA ja Lätiga.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Paraspordiuudised

17:28

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud Uuendatud

07.03

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

06.03

Riidebach: Läti vastu oli tahtmist palju, aga kuidagi ei tulnud välja

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust

05.03

Riidebach ja Villau pidid paralümpial USA paremust tunnistama

05.03

Riidebach ja Villau teenisid paralümpial teise võidu

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

sport.err.ee uudised

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

18:27

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

18:04

Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

17:09

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

16:38

Levadia ja Kalju teenisid hooaja esimeses mängus võidu

16:12

Kuuba pidi Portugali turniiri poolfinaalis esinumbri paremust tunnistama Uuendatud

15:50

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

15:01

Ülitasavägises slaalomis jäi peale McGrath, Laine piirdus ühe laskumisega

14:27

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

13:47

Itaalia saavutas Inglismaa üle ajaloolise võidu

13:03

Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

12:35

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

11:55

NBA valitsev meister jõudis esimesena 50 võiduni

10:49

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

10:22

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo