Riidebach ja Villau pidid paralümpial USA paremust tunnistama

Parasport
Kätlin Riidebach
Kätlin Riidebach Autor/allikas: Ausma Cirulniece
Parasport

Milano Cortina taliparalümpial kahe järjestikuse võiduga alustanud Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau sai neljapäeva õhtul esimese kaotuse, kui tuli tunnistada USA paremust tulemusega 8:4.

Suurbritannia ja Itaalia alistanud eestlased alustasid USA vastu kahepunktilise vooruga, aga mängisid siis lohakalt ja loovutasid järgmise kolme vooruga seitse punkti. Viiendas voorus õnnestus vahe viiele punktile lihvida, aga ameeriklased mängisid kindlat kaitset ja teenisid seitsme vooruga 8:4 võidu.

Hiina ja võõrustaja Itaalia pidasid neljapäeva õhtul maha tõeliselt põneva matši, kuid lisavoorus jäi siiski peale Hiina, kes on alustanud paralümpial kolme järjestikuse võiduga.

Hiina jätkab esikohal, nii Eestil, Lõuna-Koreal kui ka USA-l on kaks võitu ja üks kaotus. Itaalia, Suurbritannia ja Jaapan on saanud ühe võidu, Läti pole kolme matšiga võiduarvet avanud.

Eesti paar jätkab paralümpiaturniiri reedel, kui vastamisi minnakse lõunanaabritega. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 10.00.

Enne mängu:

Kätlin Riidebach ja Ain Villau alustasid paralümpiat kolmapäeva õhtul 10:7 võiduga Suurbritannia üle ning jätkasid neljapäeval võidulainel, saades hommikuses matšis 6:5 jagu Itaaliast.

Kolmandas alagrupimatšis lähevad eestlased vastamisi ameeriklaste Laura Dwyeri ja Stephen Emtiga. USA paar on koos mänginud kaks aastat ja saavutas mullusel MM-il üheksanda koha. Paralümpiamängudel olid ameeriklased avavoorus 11:6 parem Lätist, aga kaotasid teises voorus Jaapanile 5:7.

Toimetaja: ERR Sport

