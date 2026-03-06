X!

Riidebach: Läti vastu oli tahtmist palju, aga kuidagi ei tulnud välja

Kätlin Riidebach Milano Cortina taliparalümpiamängudel.
Kätlin Riidebach Milano Cortina taliparalümpiamängudel. Autor/allikas: Ausma Cīrulniece
Milano Cortina taliparalümpiamängude ratastoolikurlingu segapaaride turniiril jagab Eesti paar Kätlin Riidebach – Ain Villau nelja vooru järel kahe võidu ja kahe kaotusega teist kohta.

Eesti paar alustas turniiri kahe võiduga, alistades Suurbritannia 10:7 ja Itaalia 6:4. Seejärel kaotati USA-le 4:8 ja reedel Lätile 6:9. Põhiturniiril jääb mängida veel kolm vooru ning eestlasi ootavad ees mängud Hiina, Jaapani ja Lõuna-Koreaga.

"Esimesed mängud olid väga head mängud, aga alates Itaalia viimasest voorust… Ma küll ei mõtle selle peale, aga ehk ta mõjutab," viitas Riidebach turniiri teisele mängule, mis võideti küll 6:4, ent kus lubati vastasel kaheksanda vooruga kolme punkti jagu lähemale tulla. "USA vastu oli huvitav, sest me polnud nendega varem mänginud – me ei teadnud ega tundnud neid. Täna Läti vastu oli tahtmist palju, aga kuidagi ei tulnud välja," lisas ta.

Villau hinnangul sai Läti vastu väga selgelt otsustavaks just seitsmes voor, kus Läti paar Polina Rožkova – Agris Lasmans korjas neli punkti ning pööras ühepunktilise kaotusseisu kolmepunktiliseks eduks. "Panime kivikiirustega puusse. Alustasime ühtmoodi ja tulime kogu aeg allapoole, aga visked läksid taha pessa. Esimesed viskasime kiireks ja viimase jätsime lühikeseks," analüüsis Villau.

"Teadsime, et tulevad rasked mängud. Kohanesime jääoludega paremini kui teised, aga nüüd on ka vastased hoo sisse saanud. Kaks võitu neljast on siiski 50 protsenti ja sellega võib igati rahul olla. Kui siia tulles me lootsime, et saame pakkuda tugevaid mänge, siis nüüd on meil vähemalt kaks võitu," kommenteeris treener Aleksander Andre.

"Hea asi on see, et LSD (viimase kivi viske õigus - ERR) puhul, mis loevad surnud ringi puhul lõpparvestuses, oleme esimesel kohal ja see annab põhjust rõõmustamiseks. Kokkuvõttes võime tõdeda, et potentsiaali jagub, nüüd vajame kogemust ja stabiilsust," lisas ta.

Laupäeval kohtuvad Riidebach ja Villau Hiina paariga, kes on võitnud kõik neli seni peetud kohtumist. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.30.

Tabeliseis: 1. Hiina (neli võitu), 2. Eesti, Suurbritannia, Jaapan, Lõuna-Korea, USA (kõik kaks võitu), 7. Itaalia, Läti (mõlemal üks võit)

Toimetaja: Henrik Laever

