Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud

Kurling
Kätlin Riidebach ja Ain Villau
Kätlin Riidebach ja Ain Villau Autor/allikas: Ausma Cirulniece
Kurling

Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau sai Milano Cortina taliparalümpial kolmanda järjestikuse kaotuse, kui täiseduga jätkavale Hiinale jäädi alla kümne punktiga.

Hiina teenis esimeses voorus kaks punkti, aga eestlased lihvisid teise vooruga vahe ühele punktile. Kolmandas voorus tekkis olukord, kus Hiinal oli võimalus teenida neli punkti, aga viimane vise rikkus nende vooru ja nad said ainult ühe.

Võimas hoog sai aga järgmistes voorudes jätku ning kuuendaks vooruks juhtis Hiina juba 9:1. Eestil ei õnnestunud suurest kaotusseisust välja kaevata ning seitsmenda vooru järel sai kohtumine läbi, tabloole jäi Hiina kindel 12:2 võit.

"Eile (reedel - toim) mängisime Läti vastu kehvasti, täna tegelikult mitte," ütles Eesti treener Aleksander Andre. "Vahel võidad, aga emotsioon on kehv, teinekord kaotad ja emotsioon ei olegi väga hull. Sest sa tead, et mängisid hästi, aga vastased mängisid lihtsalt perfektselt. Ma arvan, et hiinlased viskasid umbes 120-protsendilise täpsusega."

"Minu hinnangul mängime paremini kui aasta eest MM-il, kus võitsime pronksmedali. Samas on kõik vastased astunud samuti väga suure sammu edasi," lisas treener.

Hiina on alustanud paralümpiaturniiri viie järjestikuse võiduga ja kindlustas viienda võiduga edasipääsu poolfinaali. Eesti võitis esimesed kaks kohtumist, kuid on viimases kolmes pidanud tunnistama vastase paremust. Tabelis jätkakse neljandal kohal, kaks võitu ja kolm kaotust on veel Jaapanil, Lätil ja USA-l. HIina järel on kolme võidu ja kahe kaotusega Suurbritannia esindus ja Lõuna-Korea esindus.

Villau ja Riidebach kohtuvad pühapäeval Jaapaniga, ERR-i spordiportaali ülekanne algab kell 15.30.

Enne mängu:

Eesti kurlingupaar Kätlin Riidebach - Ain Villau on saanud senise turniiri jooksul kaks võitu ja kaks kaotust: kõigepealt alistati Suurbritannia 10:7 ja Itaalia 6:4 ning seejärel jäädi alla USA-le 4:8 ja Lätile 6:9.

Hiina paar Wang Meng - Yang Jinqiao on liikunud seni aga võidult võidule: kõigepealt alistati Jaapan 10:3, seejärel Läti 10:2, Itaalia seni kõige napimalt 8:7 ja viimati Lõuna-Korea 10:6. Mõistagi on koondis ka tabelis ainuliider.

Pärast laupäevast esitust ootab Eestil põhiturniiril veel kaks kohtumist: pühapäeval minnakse vastamisi Jaapani ja esmaspäeval Lõuna-Koreaga.

Milano Cortina olümpiamängude ratastoolikurlingu segapaaride turniiril osaleb kaheksa võistkonda. Põhiturniiri jooksul mängivad kõik kõigiga korra läbi, misjärel jätkavad neli paremat medalimängudega.

Toimetaja: ERR Sport

