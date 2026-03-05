Riidebach ja Villau teenisid paralümpial teise võidu

Esimesest kahest voorust said mõlemad võistkonnad ühe punkti. Kolmandas voorus olid itaallased lähedal kahe punkti röövimisele, aga Riidebach tõi viimase viskega hoopis ühe punkti Eestile juurde. Järgmises voorus sooritasid eestlased edukalt punktiröövi ja asusid juhtima 3:1.

Itaalia paaril oli kuuendas voorus kasutada power play, ent nende viimane vise läks luhta ja Eesti edu kasvas 5:1-le. Seejärel õnnestus Eestil teha neljas järjestikune rööv, mis suurendas edu viiele punktile. Itaalia korjas viimasest voorust neli punkti, ent see neid ei päästnud ning Riidebach - Villau said tabelisse teise võidu.

Neljapäeva õhtul kohtuvad eestlased kolmandas alagrupimängus USA paariga Laura Dwyer - Stephen Emt. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 20.00.

Enne mängu:

Eesti segapaar alistas paralümpiamängude alagrupiturniiri esimeses voorus Suurbritannia esinduse Joanna Butterfield - Jason Kean 10:7.

"Mingil hetkel ei tunnetanud kivi kiirust ja visked jäid lühikeseks. Treener ütles, et võta rahulikult. Meil on hea omadus, et me ei kaota keerulistes olukordades pead. Esimese mängu võit on ülimalt oluline ja kinnitab enesekindlust," rääkis Riidebach avamängu järel.

Eestlaste esimeseks vastaseks neljapäeval on itaallased Orietta Berto - Paolo Ioriatti. Avavoorus õnnestus neil jagu saada Lõuna-Korea esindusest tulemusega 7:5.