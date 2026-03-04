X!

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

Parasport
{{1772621760000 | amCalendar}}
Ain Villau
Ain Villau Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Parasport

Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau alistas Milano Cortina paralümpiamängude turniiri esimeses voorus Suurbritannia esinduse Joanna Butterfield - Jason Kean 10:7.

Esimeses kolmes voorus võtsid viimase kivi omanikud kaks punkti, aga neljandas õnnestus Eestil rööv ja asuti 5:2 juhtima. Kui järgnevas power-play's said britid kaks punkti, siis Eesti kaotas oma power-play's koguni kolm punkti. Seitsmendas voorus õnnestus aga teenida koguni kolm punkti ja enne viimast vooru 8:7 peale asuda.

Viimases voorus oli vastastel küll viimase kivi eelis, aga Eesti mängis hästi, vastased ei suutnud viimase kiviga kaitsetest mööda saada ja Eesti röövis veel kaks punkti, mis tähendas kokkuvõttes 10:7 võitu.

"Olin rahulik, aga pärast poolaega vajus mäng natuke ära - me ei saanud enam kiirustest hästi aru. Suutsime end kokku võtta ja läks hästi," ütles Villau.

Riidebach lisas, et ka tema polnud närvis. "Mingil hetkel ei tunnetanud kivi kiirust ja visked jäid lühikeseks. Treener ütles, et võta rahulikult. Meil on hea omadus, et me ei kaota keerulistes olukordades pead. Esimese mängu võit on ülimalt oluline ja kinnitab enesekindlust."

Treener Aleksander Andre võrdles mängu käiku Ameerika mägedega. "Pärast neljandat vooru oli näha, et meie mängijad mõtlesid mängu mitte kaotada, aga seeläbi mindi krampi ega tulnud enam midagi välja," lausus ta.

"Nullisime ennast ära, leidsime taas enesekindluse ja rahu ning seeläbi ka kiiruse ja tunnetuse ning mäng läks taas ülesmäge. Oleme ka varem raskest seisust välja tulnud. Mäng lõpeb siis, kui viimane voor on mängitud ja viimane kivi visatud."

Teised avavooru tulemused: Itaalia - Lõuna-Korea 7:5, Hiina - Jaapan 10:3, Läti - USA 6:11.

Neljapäeval mängib Eesti paar Itaalia ja USA-ga.

Enne mängu

Esmakordselt taliparalümpiamängude kavas oleva segapaaride turniiril osaleb kokku kaheksa võistkonda. Eesti paarile pakuvad konkurentsi Suurbritannia, Itaalia, Lõuna-Korea, Jaapan, Hiina, Läti ja USA.

Treener Aleksander Andre juhendamisel on Villau ja Riidebach saanud olümpiaks korralikult treenida. "Tegeleme ikkagi oma tehnika lihvimisega, et vaadata viimased nõrgad kohad üle, aga suures pildis ma arvan, et me võime öelda, et oleme valmis," rääkis Riidebach eelmisel nädalal ERR-ile.

"Eks see teadmine, et enda mängud järjest lähemale tulevad, see kindlasti tekitas seda ärevusfooni, aga ma katsun hoida rahulikku meelt. Mida rahulikum sa ise oled, seda paremini need mängud välja tulevad," lisas Riidebach.

Esmalt mängivad kaheksa võistkonda üheringilise põhiturniiri, seejärel jätkavad neli parimat poolfinaalis ja medalimängudel. Medalid riputatakse kaela 11. märtsil.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Paraspordiuudised

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

26.02

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

23.02

Rahvusvahelise paralümpiakomitee juht: julgustame ukrainlasi osa võtma

15.01

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

07.01

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

22.12

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

11.12

Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

26.11

Kuldne Visnap jõudis kodumaale: kunagi räägin lastelastele, et olin tegija

sport.err.ee uudised

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud Uuendatud

04.03

ETV spordisaade, 4. märts

04.03

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

04.03

Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

04.03

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

04.03

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

04.03

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo