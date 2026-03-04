Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

Esimeses kolmes voorus võtsid viimase kivi omanikud kaks punkti, aga neljandas õnnestus Eestil rööv ja asuti 5:2 juhtima. Kui järgnevas power-play's said britid kaks punkti, siis Eesti kaotas oma power-play's koguni kolm punkti. Seitsmendas voorus õnnestus aga teenida koguni kolm punkti ja enne viimast vooru 8:7 peale asuda.

Viimases voorus oli vastastel küll viimase kivi eelis, aga Eesti mängis hästi, vastased ei suutnud viimase kiviga kaitsetest mööda saada ja Eesti röövis veel kaks punkti, mis tähendas kokkuvõttes 10:7 võitu.

"Olin rahulik, aga pärast poolaega vajus mäng natuke ära - me ei saanud enam kiirustest hästi aru. Suutsime end kokku võtta ja läks hästi," ütles Villau.

Riidebach lisas, et ka tema polnud närvis. "Mingil hetkel ei tunnetanud kivi kiirust ja visked jäid lühikeseks. Treener ütles, et võta rahulikult. Meil on hea omadus, et me ei kaota keerulistes olukordades pead. Esimese mängu võit on ülimalt oluline ja kinnitab enesekindlust."

Treener Aleksander Andre võrdles mängu käiku Ameerika mägedega. "Pärast neljandat vooru oli näha, et meie mängijad mõtlesid mängu mitte kaotada, aga seeläbi mindi krampi ega tulnud enam midagi välja," lausus ta.

"Nullisime ennast ära, leidsime taas enesekindluse ja rahu ning seeläbi ka kiiruse ja tunnetuse ning mäng läks taas ülesmäge. Oleme ka varem raskest seisust välja tulnud. Mäng lõpeb siis, kui viimane voor on mängitud ja viimane kivi visatud."

Teised avavooru tulemused: Itaalia - Lõuna-Korea 7:5, Hiina - Jaapan 10:3, Läti - USA 6:11.

Neljapäeval mängib Eesti paar Itaalia ja USA-ga.

Enne mängu

Esmakordselt taliparalümpiamängude kavas oleva segapaaride turniiril osaleb kokku kaheksa võistkonda. Eesti paarile pakuvad konkurentsi Suurbritannia, Itaalia, Lõuna-Korea, Jaapan, Hiina, Läti ja USA.

Treener Aleksander Andre juhendamisel on Villau ja Riidebach saanud olümpiaks korralikult treenida. "Tegeleme ikkagi oma tehnika lihvimisega, et vaadata viimased nõrgad kohad üle, aga suures pildis ma arvan, et me võime öelda, et oleme valmis," rääkis Riidebach eelmisel nädalal ERR-ile.

"Eks see teadmine, et enda mängud järjest lähemale tulevad, see kindlasti tekitas seda ärevusfooni, aga ma katsun hoida rahulikku meelt. Mida rahulikum sa ise oled, seda paremini need mängud välja tulevad," lisas Riidebach.

Esmalt mängivad kaheksa võistkonda üheringilise põhiturniiri, seejärel jätkavad neli parimat poolfinaalis ja medalimängudel. Medalid riputatakse kaela 11. märtsil.