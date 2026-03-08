Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

20-aastane Levandi sai laupäeval oma lühikava eest 83,47 punkti ning edestas lähimat konkurenti enam kui 13 punktiga. Pühapäeval lisas eestlane vabakavaga veel 161,17 punkti ning teenis koondtulemusega 244,64 kindla esikoha, prantslane Samy Hammi jäi temast pea 27 punkti kaugusele (217,69 p).

Kõik kolm tulemust tähistavad Levandi isiklikku tippmarki, aga ametlike rahvusvahelise uisuliidu (ISU) rekorditena need siiski kirja ei lähe: ISU kinnitab rekorditena vaid Challenger sarja võistluste, GP-etappide või tiitlivõistluste tulemusi.

Levandi tippmark lühikavas on 77,45 punkti, vabakavas 152,47 punkti ja kokku 228,52 punkti.

Lühikava eest 49,09 punkti teeninud läks vabakavale vastu viiendalt kohalt, aga lisas vabakavaga 105,99 silma ja kerkis üldarvestuses 155,08 punktiga kolmandale kohale. Võidu teenis soomlanna Olivia Lisko (177,81 p), kes edestas norralanna Mia Risa Gomezt (175,78 p).