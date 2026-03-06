Thuni superseeria sai mängu viimasest löögist otsa

Šveitsi jalgpalli kõrgliigas sai dramaatilisel moel läbi Mattias Käidi koduklubi Thuni võimas kümnemänguline võiduseeria, kui kodus anti viimasel hetkel lähima jälitaja St. Galleni vastu edu käest ja lepiti 2:2 viiki.

St. Gallen sai oma avavärava veidi enne avapoolaja lõppu, kui Thuni kaitsja Jan Bamert niitis karistusalas jalad alt Aliou Baldelt ning VAR-iga nõu pidanud peakohtunik Johannes von Mandach osutas ekraani juurest naastes penaltipunktile. 11 meetri karistuslöögi realiseeris kindlalt Lukas Görtler, vahendab Soccernet.

Teise poolaja alguses sai Thun viigivärava kätte, kui Görtler jättis omade karistusalas käed liiga laiali ja põhjustas penalti, mille Leonardo Bertone rahulikult sihile veeretas. Indu saanud Thunil kulus eduseisu haaramiseni alla kümne minuti – nurgalöögi järel kerkis karistusalas võimsalt õhku keskkaitsja Genis Montolio ja lõi peaga püüdmatult 2:1.

Keskväljal kõvasti tööd rüganud Käit vahetati 71. minutil puhkama, ent sellest hoolimata näis, et Thun kontrollib rahulikult mängu ja hoiab edu lõpuvileni. Kohtuniku määratud neli lisaminutit olid just täis tiksunud ja kümmekond sekundit pealegi, kui Christian Witzig sai palli ja saatis selle alumisse väravanurka - 2:2. Tabamus jäigi mängu viimaseks löögiks, sest kohe kõlas ka lõpuvile.

Seis liigatabelis pole eestlase tööandjale siiski liiga hull, sest edu teisena jätkava St. Galleni ees on jätkuvalt 15 punkti.

