Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha

Olümpiamängude melust toibunud laskesuusatajad jätkasid neljapäeval maailma karika sarja, kui Kontiolahtis peeti naiste 15 km tavadistants. Õed Öbergid tõid noorema Elvira juhtimisel Rootsile kaksikvõidu, parim eestlanna oli 17. koha teeninud Regina Ermits.

Elvira Öberg läbis kõik tiirud puhtalt ning ületas finišijoone ajaga 41.46,4, millega teenis oma hooaja kolmanda võidu. Lähim konkurent oligi lõpuks vanem õde Hanna, kes tegi aga viimases tiirus ühe eksimuse ja kaotas lõpuks 41,3 sekundiga. Pjedestaalile mahtus veel slovakitar Paulina Batovska Fialkova (1; +45,0), kuid tšehhitar Tereza Vobornikova ei jäänud kaugele (0; +47,8).

Neljast eestlannast saavutas parima tulemuse Regina Ermits, kes jättis esimeses tiirus ühe märgi püsti, aga läbis ülejäänud kolm puhaste paberitega ja sai 17. koha (+3.21,4).

Susan Külm sai esimesel sõidul pärast olümpiat 47. koha (4; +5.10,9), Tuuli Tomingas 85. koha (5; +8.44,4) ja Johanna Talihärm 89. koha (4; +9.33,8).

MK-sarja üldarvestuses jätkab kindla liidrina Lou Jeanmonnot, kes on kogunud 854 punkti, kuid sai neljapäeval alles 35. koha (4; +4.35,6). Prantslanna võitis sellegipoolest tavadistantside arvestuses väikese kristallgloobuse.

Üldarvestuses on teisel kohal soomlanna Suvi Minkkinen (668 p), kellele järgnevad rootslannad Hanna Öberg (635 p), Anna Magnusson (630 p) ja Elvira Öberg (596 p). Ermits on 247 punktiga 19. real.

Reedel lähevad rajale mehed, kes võistlevad 20 km tavadistantsil. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.00.

Enne võistlust:

Esimesel Milano Cortina taliolümpiamängude järgsel võistlusel stardib 96 naist ja nende seas ka neli eestlannat: Susan Külm (stardinumber 15), Regina Ermits (nr 38), Tuuli Tomingas (nr 68) ja Johanna Talihärm (nr 75).

Hooaja esimene täispikk tavadistants sõideti detsembri alguses Östersundis, kus pääsesid pjedestaalile Dorothea Wierer, Sonja Leinamo ja Camille Bened.

Olümpiamängudel teenisid sel alal kaksikvõidu prantslannad Julia Simon ja Lou Jeanmonnot ning pronksise autasu pälvis bulgaarlanna Lora Hristova. Eestlannadest oli tolles võistluses parim Susan Külm, kes sai ühe trahviminutiga 28. koha.