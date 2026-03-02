Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

Juunioride maailmameistrivõistlused tähistavad 50. sünnipäeva ja Tallinnas asuvad medalite eest võitlema pea 200 iluuisutajat.

"See on selles mõttes eriti huvitav hooaeg, et olümpiaga üks põlvkond lõpetab ja uus tuleb peale. Tallinnas võistlevad need, kes suure tõenäosusega lähevad järgmistele olümpiamängudele medalit püüdma," ütles võistluste tehniline direktor Margus Hernits ERR-ile.

Tema sõnul ei ole Lähis-Idas toimuvad sündmused sportlaste kohalejõudmist mõjutanud. "Meil küll Araabia Ühendemiraatidest pidi tüdruk (Marie Bierwert - toim) tulema, aga ta ei tule. Vigastuse tõttu, mitte selle olukorra tõttu. Võistlejate hulgas ei ole küll kuulnud, et kellelgi seepärast tulemata jääb," sõnas Hernits.

Ta aitas hiljuti läbi viia ka taliolümpia võistlusi, kas Tondiraba peaareenil on valminud sama hea jää kui Milanos? "Meil on olnud päris palju aega, et seda jääd valmistada. Paksus on käes ja nüüd saame viimast lihvi anda. Kas ta on sama hea või midagi sarnast [olümpiaga], seda peab küsima uisutajate käest. Silmale on küll ilus vaadata," ütles Hernits. "Viis sentimeetrit on täis. Kohati on 4,8 sentimeetrit, kuid küll me selle viieni ka jõuame."

Teisipäeva hommikul kella kuuest algavad ametlikud treeningud, võistlusprogramm kestab kolmapäevast laupäevani. "Hoiame piletihinna taskukohase ja pilet on terveks päevaks. Saab vaadata hommikul, siis kodus käia ja õhtul tagasi tulla. Tulge vaatama!" lõpetas Hernits.

ERR toodab rahvusvahelist telepilti ja võistluste ülekandeid näeb ERR-i spordiportaalis ning kanalitel ETV2 ja ETV+. Jääle läheb kuus Eesti sportlast.