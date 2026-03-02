Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

Olympiakose duubelmeeskond haaras veerandtunnise mängu järel juhtohjad ja suurendas mõned minutid enne avapoolaja lõppu eduseisu kaheväravaliseks. Panionios lõi 61. minutil ühe värava tagasi, kui Yakovlevi söödu järel tegi skoori Anthony Belmonte, aga viigini külalised ei jõudnud. Yakovlev vahetati pärast Panioniose väravat välja, vahendab Soccernet.ee.

Panionios asub kolm vooru enne hooaja lõppu oma liigatsoonis teisel kohal, kaotades Kalamatale viie punktiga. Kreeka kõrgliigasse tõuseb vaid tsooni võitja. Järgmine mäng toimub 8. märtsil kodus just Kalamata vastu ja Panionios vajab hädasti võitu, sest kaotuse korral saab unistus kõrgliigast läbi ja viigi korral jääb alles vaid õhkõrn võimalus.

