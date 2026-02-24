Flora sai selge kaotuse ja Liivimaa karikas läks lõunanaabritele

Liivimaa karikavõitjaks on läbi aegade kroonitud viis meeskonda: Tallinna FC Flora (2011, 2018, 2023), FK Ventspils, Riia Skonto, FC RFS ja Riia FC.

Liivimaa karika pani 2002. aasta lõpus välja Eesti Jalgpalli Liit. Tegemist on kullassepp Jaak Tammisti poolt taastatud tundmatu päritoluga Teise maailmasõja eelse trofeega.

Kaks väravat lõi külaliste kasuks Enriquez Anthony Daniel Contreras (16. ja 79. minutil), ühe Albertino Reginaldo Ramires de Oliveira (30.).

