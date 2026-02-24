Flora sai selge kaotuse ja Liivimaa karikas läks lõunanaabritele
Tallinna FC Flora kaotas EJL jalgpallihallis toimunud kohtumises Liivimaa karikamängu valitsevale Läti meistrile Riia FC-le 0:3.
Kaks väravat lõi külaliste kasuks Enriquez Anthony Daniel Contreras (16. ja 79. minutil), ühe Albertino Reginaldo Ramires de Oliveira (30.).
Liivimaa karika pani 2002. aasta lõpus välja Eesti Jalgpalli Liit. Tegemist on kullassepp Jaak Tammisti poolt taastatud tundmatu päritoluga Teise maailmasõja eelse trofeega.
Liivimaa karikavõitjaks on läbi aegade kroonitud viis meeskonda: Tallinna FC Flora (2011, 2018, 2023), FK Ventspils, Riia Skonto, FC RFS ja Riia FC.
Toimetaja: Siim Boikov