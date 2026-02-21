Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid veerandfinaalpaarid

Viimases voorus alistas endale juba varem põhiturniiri võidu kindlustanud Tallinna FC Bunker Partner Saku Sportingu 5:2 (4:0).

Teise koha sai ja pääses otse poolfinaali Narva United FC, kes alistas põnevuskohtumises Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenixi 7:6 (1:0).

See mäng kestis enam kui kaks tundi ehk üle poole tunni tavapärasest kauem, sest neljandal minutil sai trauma ja jäi väljakule lamama Sillamäe mängija Danil Dikopavlenko. Kiirabiga ära viidud meistrivõistluste üks resultatiivsem mängija naases saali juba mängu lõpuks ja lubas pärast mängu venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et ta naaseb loodetavasti veel sel hooajal väljakule, sest kardetud luumurru asemel tuvastasid arstid vaid nihestuse.

Narva võit tähendas seda, et Tartu Ravens Futsal, kes alistas Tallinna Qarabagi 8:0 (3:0), peab alustama veerandfinaalist. Narva kaotus või viik oleks andnud otsepääsme poolfinaali tartlastele.

Viimase vooru jaanuarikuus ette mängitud kohtumises oli tabeli viimaste omavahelises mängus Rummu Dünamo alistanud Tartu FC Interi 4:3.

Põhiturniiri lõplik paremusjärjestus (14/14): 1. Tallinna FC Bunker Partner 38, 2. Narva United FC 28, 3. Tartu Ravens Futsal 26, 4. Saku Sporting 23, 5. Silla FC Phoenix 19, 6. Tallinna FC Qarabag 18, 7. Rummu Dünamo 10, 8. Tartu FC Inter 0.

Ühe poole kahe võiduni peetavates veerandfinaalides kohtuvad Ravens Futsal ja FC Qarabag ning Sporting ja Silla FC Phoenix.

Juhendi järgi kukkus FC Inter esiliigasse, kust tõusis meistriliigasse Pärnumaa SJK Hagalaz.

Rummu Dünamol peaks ees seisma meistriliiga üleminekumängud Rakvere FC Freedomiga.