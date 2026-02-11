Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

Ilves võitis hommikuse hüppevooru 99-meetrise õhulennuga, mis oli väärt 132,6 punkti. Ta alustas 10 km pikkust murdmaasõitu 15-sekundilise eduga austerlase Thomas Retteneggeri ees.

Eestlane läbis suusarajal esimesed poolteist ringi uhkes üksinduses, kuid teise ringi lõpuks püüti ta kinni. Ilves saavutas lõpuks kuuenda koha, kaotust võitjale norrakale Jens Luraas Oftebrole kogunes 41,1 sekundit.

"See oli tänase päeva maksimum. Ma ütlesin enne ka, et medalilootused on pigem õhkõrnad. Need mehed, kes on minust kiiremad, eriti sellel rajal, olid mulle liiga lähedal. Loomulikult spordimehe hing ihkab medalit. Ega see nüüd nii superkaugele ei jäänud, aga tuleb tunnistada, et need mehed olid minust täna paremad," rääkis Ilves võistluse järel ERR-ile.

Kuues koht pettumust ei valmistanud. "Tuleb müts maha võtta nende ees, kes olid täna tugevad. Kahjuks mina sellel rajal tean oma nõrkusi ja tugevusi ning tean, et minu kõige nõrgem külg on sumbata põlveni lumes. Ma proovisin kõike. Ei usu, et oli rumal alguses head kiirust hoida, aga piltlikult öeldes oleksin võinud rohkem tšillida," selgitas Ilves. "See on uskumatu, kuidas sõit läks järsku raskeks. Lumes sumpamine tõmbab jala järsku kangeks. Ma ei tea, kas tänane päev läks üle ootuste, aga võita hüppevõistlus ja olla olümpial kuues... Vaadates kogu hooaega, siis arvan, et oleksin liiga ülbe, kui ütleksin, et oli altminek."

Ta tõdes, et murdehetk saabus viimase ringi alguses. "Neljanda ringi suurel tõusul oleksin võib-olla pidanud rohkem kannatama. Aga tollel hetkel ju siis ei olnud piisavalt jõudu. Ma võitlesin lõpuni. Pole ammu nii suurt iiveldust tundnud. Jätsin kõik rajale," lisas Ilves.

Kahevõistlejad on uuesti võistlustules teisipäeval, 17. veebruaril, kui toimub suure mäe võistlus.